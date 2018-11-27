Болельщики греческого футбольного клуба АЕК спровоцировали беспорядки в секторе с фанатами амстердамского «Аякса» перед матчем пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Фанаты АЕК спровоцировали беспорядки на матче ЛЧ с «Аяксом»

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