Футбол

«Боке Хуниорс» отказали в признании победителем Кубка Либертадорес
Вести.Ru
05:01

Аргентинскому клубу "Бока Хуниорс" отказано в праве быть признанным победителем Кубка Либертадорес. Соответствующий заброс был отклонен Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).
Вести.Ru05:01

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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 08:12, Ашберн
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Бока Хуниорс
Спортивный клуб
Один из сильнейших и самых популярных аргентинских футбольных клубов из города Буэнос-Айрес. «Бока» выиграла 18 международных турниров, является рекордсменом мира по этому показателю, вместе с клубом «Милан». Сюда входят шесть Кубков Либертадорес и три Межконтинентальных Кубка. Клуб 24 раза становился чемпионом Аргентины, что является вторым показателем в Аргентине после «Ривер Плейта». Противостояние с этим клубом является Суперкласико аргентинского футбола, и одним из важнейших дерби в мировом футболе.
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Кубок Либертадорес
Футбольный турнир, проводимый КОНМЕБОЛ среди лучших клубов стран региона. Официальное название с 2013 года - «Кубок Либертадорес Бриджстоун», по титульному спонсору турнира. С 1997 по 2007 год назывался «Кубок Либертадорес Тойота».
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