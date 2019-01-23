Футбол

Боатенг вошел в заявку «Барселоны» на матч с «Севильей»Soccer.ru 14:36

Севилья — Барселона
завтра
в 15:30
Кубок Испании, Четвертьфинал
Стадион «Рамон Санчес Писхуан»
Тренерский штаб "Барселоны" определился с заявкой команды на матч 1/4 финала Кубка Испании против "Севильи". Отметим, что шанс сыграть может получить новичок "блаугранас" Кевин-Принс Боатенг.
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