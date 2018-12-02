Экономика
«Биточки» со вкусом печали. Крипторынок потерял 700 миллиардов за год
«Биточки» со вкусом печали. Крипторынок потерял 700 миллиардов за годРИА Новости00:00
За год с начала "криптовалютного бума" капитализация рынка цифровых денег сократилась в шесть раз — с 826 до 135 миллиардов долларов.
РИА Новости00:00
Оценить
Подробнее о событииПоказать все источники
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 01:01, Ашберн
Финансы
Сбербанк снизил максимальную ставку рублевых вкладов
В результате замены максимальная ставка розничного вклад Сбербанка снизилась на 0,15 процентного пункта (п. п.).
Обновлено в 00:44
Экономика
Глава МВФ: торговые трения угрожают росту мировой экономики
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард предупредила лидеров стран Группы двадцати (G20), что напряженность в вопросах торговли ведет к увеличению рисков экономического спада.
Обновлено вчера в 22:16
Энергетика
ОПЕК посоветовали снизить добычу нефти
Странам, входящим в ОПЕК, рекомендовали снизить объем нефтедобычи на 1,3 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.
Обновлено в 00:36
Экономика
Налоговики расскажут о долгах российских компаний
Начиная с первого августа, налоговая служба публиковала информацию о среднесписочной численности работников компаний и организаций, применяемых ими специальных налоговых режимах, данные об участии организаций в консолидированной группе налогоплательщиков по состоянию на 31 декабря 2017 года.
Обновлено вчера в 00:25
Энергетика
Польша и Дания готовятся строить морской магистральный газопровод
Обновлено в 00:34
Экономика
«Росатом» может продать 49% турецкой АЭС «Аккую» частями
Обновлено вчера в 10:31
Политика
Посол Японии заявил о большом потенциале в закупках нефти из России
Япония видит возможности для расширения сотрудничества в закупках нефти из России.
Обновлено вчера в 02:54
Экономика
Новак рассказал о росте поставок российского угля в КНР
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что поставки российских энергоресурсов в Китай заметно растут.
Обновлено вчера в 07:56
Экономика
«Черная пятница» прошла мимо торгцентров
В неделю «черной пятницы» — с 19 по 25 ноября — показатель Shopping Index (отражает динамику посещаемости объектов) в московских торговых центрах увеличился на 6,9% по отношению к предыдущей неделе.
Обновлено 30 ноября в 18:08
Энергетика
«Газпром» заработал триллион рублей чистой прибыли за девять месяцев
По итогам 2017 г. компания отдала акционерам 190 млрд руб. (20% от чистой прибыли по МСФО) и столько же – в этом году (26%).
Обновлено вчера в 06:52
Экономика
Совет директоров ЦБ утвердил указание о новых тарифах ОСАГО
Совет директоров ЦБ утвердил указание о предельных размерах базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО, сообщается на сайте регулятора.
Обновлено вчера в 23:41
Экономика
ДФО получит 480 миллионов рублей на привлечение трудовых ресурсов
Дальний Восток получит 480 миллионов рублей в 2019 году на повышение мобильности трудовых ресурсов, заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Обновлено 30 ноября в 06:59
Экономика
Узбекистан приостановил импорт сахара с Украины
Узбекистан приостановил импорт сахара из Украины, поступающие в республику партии не разгружаются и не растаможиваются, сообщает «Газета. уз» со ссылкой на ассоциацию сахаропроизводителей Украины (Укрцукор).
Обновлено вчера в 14:06
Экономика
Переводы киргизских мигрантов из РФ за 9 месяцев превысили $1,9 млрд
Сумма денежных переводов в Киргизию из-за рубежа за январь-сентябрь 2018 года составила $1 млрд 970,5 млн, сообщает Национальный банк страны.
Обновлено вчера в 13:22
Энергетика
Нейронная модель предсказала стоимость нефти в 2020 году
«Согласно прогнозу модели ИЭС, в период до середины 2020 года ожидается снижение цен на нефть марки Brent до $50», – говорится в сообщении Минэнерго.
Обновлено вчера в 10:46