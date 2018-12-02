За год с начала "криптовалютного бума" капитализация рынка цифровых денег сократилась в шесть раз — с 826 до 135 миллиардов долларов.

«Биточки» со вкусом печали. Крипторынок потерял 700 миллиардов за год

Финансы Финансы Сбербанк снизил максимальную ставку рублевых вкладов В результате замены максимальная ставка розничного вклад Сбербанка снизилась на 0,15 процентного пункта (п. п.).

Экономика Экономика Глава МВФ: торговые трения угрожают росту мировой экономики Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард предупредила лидеров стран Группы двадцати (G20), что напряженность в вопросах торговли ведет к увеличению рисков экономического спада.

Энергетика Энергетика ОПЕК посоветовали снизить добычу нефти Странам, входящим в ОПЕК, рекомендовали снизить объем нефтедобычи на 1,3 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

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Энергетика Энергетика Польша и Дания готовятся строить морской магистральный газопровод

Политика Политика Посол Японии заявил о большом потенциале в закупках нефти из России Япония видит возможности для расширения сотрудничества в закупках нефти из России.

Экономика Экономика Новак рассказал о росте поставок российского угля в КНР Министр энергетики России Александр Новак заявил, что поставки российских энергоресурсов в Китай заметно растут.

Экономика Экономика «Черная пятница» прошла мимо торгцентров В неделю «черной пятницы» — с 19 по 25 ноября — показатель Shopping Index (отражает динамику посещаемости объектов) в московских торговых центрах увеличился на 6,9% по отношению к предыдущей неделе.

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Экономика Экономика Узбекистан приостановил импорт сахара с Украины Узбекистан приостановил импорт сахара из Украины, поступающие в республику партии не разгружаются и не растаможиваются, сообщает «Газета. уз» со ссылкой на ассоциацию сахаропроизводителей Украины (Укрцукор).

Экономика Экономика Переводы киргизских мигрантов из РФ за 9 месяцев превысили $1,9 млрд Сумма денежных переводов в Киргизию из-за рубежа за январь-сентябрь 2018 года составила $1 млрд 970,5 млн, сообщает Национальный банк страны.