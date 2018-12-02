Футбол
"Бетис" обыграл "Реал Сосьедад" (1:0) в матче 14-го тура чемпионата Испании. Единственный мяч забил Жуниор Фирпо. Обе команды имеют по 19 очков и делят 9-10-е места в турнирной таблице.
Спорт-Экспресс07:52
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Футбол
Сборная России узнала соперников по отбору на Евро-2020
Именно шотландцы станут главным соперником нашей сборной за выход на Евро-2020, и в одном можно не сомневаться - матчи с этой командой отнимут у российских футболистов огромное количество сил.
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Акинфеев сыграл 300 матчей в карьере на ноль. «Сухари» по сезонам
Матч 16-го тура РПЛ против "Ростова" (0:0) стал для вратаря и капитана ЦСКА Игоря Акинфеева 300-м, когда тот не позволил отличиться соперникам.
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Гол Ляказетта принес «Арсеналу» победу над «Тоттенхэмом» в АПЛ
Встреча, прошедшая на поле "Арсенала", завершилась со счетом 4:2. У хозяев голы забили Пьер-Эмерик Обамеянг (10-я минута с пенальти, 56-я минута), Александр Ляказетт (74) и Лукас Торрейра (77).
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Футбол
ФК «Краснодар» на своем поле победил «Урал»
На 84-й минуте матча за «Краснодар» дебютировал воспитанник клубной Академии Артем Голубев. Следующий матч «быки» проведут дома 5 декабря.
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Футбол
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Ещенко провел два матча, прошлый с "Рапидом" он заканчивал с небольшой травмой.
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Футбол
Гол Ансальди помог «Торино» обыграть «Дженоа»
"Торино" победил "Дженоа" в матче 14-го тура чемпионата Италии - 2:1. Один из голов в составе туринцев провел бывший защитник "Рубина" и "Зенита" Кристиан Ансальди.
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Футбол
«Тулуза» в меньшинстве ушла от поражения в матче с «Дижоном»
«Тулуза» в меньшинстве сыграла вничью с «Дижоном» в матче 15-го тура чемпионата Франции.
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Футбол
Гол Педро помог «Челси» обыграть «Фулхэм» в матче АПЛ
Обновлено в 09:43
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ПСВ проиграл «Фейеноорду» и прервал 13-матчевую победную серию
Стартовые 13 встреч ПСВ выиграл. С учетом прошлого сезона беспроигрышная серия команды в чемпионате составляла 20 игр.
Обновлено в 11:34
Футбол
«Фратрия» назвала интервью Ещенко провокацией со стороны «Спартака»
Обновлено в 09:29
Футбол
Моуринью вновь жестко раскритиковал Погба
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью вновь жестко раскритиковал полузащитника клуба Поля Погба, передает "Советский спорт".
Обновлено в 09:00
Футбол
Агент Сифуэнте: ЦСКА мог бы потянуть трансфер моего клиента
Агент эквадорского нападающего Джона Сифуэнте Франси Боде, прокомментировал слухи о том, что его клиентом интересуется московский ЦСКА.
Обновлено в 07:41
Футбол
«Рапид» дожал «Ваккер» благодаря голу Бериши
Венский «Рапид» в гостях обыграл «Ваккер» в матче 16-го тура чемпионата Австрии.
Обновлено в 11:31
Футбол
«Реал» провел переговоры с агентом полузащитника «Арсенала» Рэмзи
Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи по окончании сезона может стать игроком «Реала».
Обновлено в 07:47
Футбол
Берхалтер стал новым главным тренером сборной США по футболу
Контракт Берхалтера будет рассчитан на четыре года. Задачей специалиста будет выйти на чемпионате мира-2022 в Катаре.
Обновлено в 04:20