Футбол

«Бешикташ» хочет забрать Влашича у ЦСКАНева Спорт 08:44

ЦСКА — Уфа
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 31 марта
Стадион «ВЭБ Арена»
Никола Власич
25′
26′
Боян Йокич
39′
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
Федор Чалов
64′
70′
Игорь Безденежных
Азер Алиев
Арнор Сигурдссон
Ильзат Ахметов
76′
79′
Оливье Тилль
84′
Оливье Тилль
Ондрей Ванек
Никола Власич
Такума Нисимура
84′
87′
Ловро Бизяк
Федор Чалов
Яка Бийол
90′+1′
90′+2′
Сильвестр Игбоун
По информации источника, скауты турецкой команды просматривали футболиста в матче 21-го тура чемпионата России, где ЦСКА принимал «Уфу» (2:2). Влашичу в этой игре удалось отметиться забитым мячом. Отмечается, что клуб из Стамбула хочет арендовать Влашича у «Эвертона» на один сезон.
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