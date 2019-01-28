Футбол
Бензема: «Считаю себя „девяткой“ с душой „десятки“»Sport24.ru 19:35
Стараюсь выкладываться в каждом матче и делать полезные вещи: забивать, отдавать передачи партнерам и понемногу всего остального. Люди требуют от форвардов голов, но я считаю себя «девяткой» с душой «десятки».
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