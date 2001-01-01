Футбол

Бентанкур: «Ответный гол „Аякса“ очень усложнил нам задачу»Soccer.ru вчера в 21:54

Аякс — Ювентус
1 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Амстердам Арена»
Николас Тальяфико
41′
45′
Криштиану Роналду
Давид Нерес
46′
Френки Де Йонг
55′
60′
Марио Манджукич
Дуглас Коста
Лассе Шёне
71′
75′
Блез Матюиди
Пауло Дибала
Лассе Шёне
Юрген Эккеленкамп
75′
83′
Миралем Пьянич
90′+3′
Федерико Бернардески
Сами Хедира
Юрген Эккеленкамп
90′+4′
"Аякс" сравнял счёт сразу же после перерыва, и этот гол очень усложнил нам задачу. Так или иначе, концовку мы провели лучше них и можем быть уверены в положительном исходе ответной игры.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Бентанкур: «Ответный гол „Аякса“ очень усложнил нам задачу»

Soccer.ruвчера в 21:54

Родриго Бентанкур: Мы сыграли хорошо, но у «Аякса» просто отличная команда

Советский спортвчера в 17:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 08:01, Ашберн
Политика

Британская полиция задержала Ассанжа

Обновлено в 05:41
Происшествия

Кокорин и Мамаев потратили в день драки около 400 тыс. рублей

Кокорин и Мамаев потратили в кафе «Кофемания» 264 тыс. рублей, в клубе «Эгоист» – 124 тыс. рублей, сообщает «Матч ТВ».
Обновлено вчера в 15:03
Наука

Останки людей нового вида нашли на Филиппинах

Археологи нашли на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые принадлежат, предполагают ученые, ранее неизвестному виду человека.
Обновлено в 01:00
Общество

За превышение скорости ГИБДД хочет штрафовать в шесть раз сильнее

В ГИБДД предлагают повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км / ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа.
Обновлено вчера в 12:17
Политика

Эстония объяснила причины недопуска парусника «Седов» в Таллин

Российский парусник «Седов» не смог войти в территориальные воды Эстонии и совершить плановый заход в Таллин из-за того, что на его борту находились курсанты Керченского государственного морского технологического университета, который расположен в Крыму.
Обновлено в 06:36
Политика

В Кремле ответили на высказывания Лукашенко о «выкручивании рук»

Кремль не согласен с высказываниями президента Александра Лукашенко о "выкручивании рук" Белоруссии, Россия не вводит никаких санкций, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:03
Общество

Суд начал рассматривать дело бывшего бухгалтера «Седьмой студии»

Обновлено в 06:00
Происшествия

Подростки вытащили из горящего дома шестерых детей на Урале

В селе Красносельское Челябинской области три подростка спасли шестерых детей из горящего частного дома, сообщает МЧС по региону.
Обновлено в 07:43
Спорт

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Общество

Названы лучшие кефир и простокваша

Эксперты выявили несоответствие жира в йогурте и простокваше под маркой «Рузский», а также в простокваше «36 копеек», «Из Вологды», «Простоквашино» и кефире «Вкуснотеево».
Обновлено в 01:37
Происшествия

Троллейбус сбил девочку на пешеходном переходе в Москве

Обновлено в 06:06
Экономика

«РЖД» попытаются отгрузить уголь на Запад

Российский уголь начал вывозиться через Финляндию, маршрут может обеспечить экспорт около 2,5 млн тонн в год.
Обновлено в 03:39
Политика

Пенс попытался выгнать постпреда Венесуэлы с заседания Совбеза ООН

Вице-президент США Майк Пенс попросил посла Венесуэлы покинуть заседание Совбеза ООН, посвященное гуманитарному кризису в стране.
Обновлено вчера в 23:23
Футбол

Манчестер Юнайтед — Барселона 0:1

Испанская «Барселона» на выезде обыграла английский «Манчестер Юнайтед» в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:54
Экономика

Около 70% граждан РФ живут в режиме строгой экономии

В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет.
Обновлено в 04:11
Политика

В Судане произошел военный переворот

Обновлено в 01:07
Экономика

Евросоюз заблокировал первый запрос России об арбитраже по спору в ВТО

Сегодня, 11 апреля, Европейский союз заблокировал первый запрос России, который был подан в марте 2019 года, о создании третейской группы во Всемирной торговой организации (ВТО).
Обновлено в 07:49
Экономика

Shell подтвердила выход из проекта «Балтийский СПГ»

Shell больше не работает с «Газпромом» над проектом строительства завода по сжижению газа в Усть-Луге, сообщил «Ведомостям» председатель концерна в России Седрик Кремерс через представителя компании.
Обновлено вчера в 15:50
Политика

В Казахстане рассматривают вопрос прекращения аренды Байконура

Хочу подчеркнуть, что вопрос поэтапного вывода города Байконур из аренды - он на повестке дня казахстанской стороны стоит.
Обновлено в 04:05
Происшествия

Коллектор в Твери угрожал молодой семье

Информацию проверяет СКР по региону Следственный комитет проверяет информацию СМИ о коллекторе, который угрожал молодой семье.
Обновлено 09 апреля в 08:35
Здоровье

Ученые назвали главный ночной симптом рака

Следует очень сильно насторожиться, если вместе с обильным ночным потоотделением есть следующие симптомы: одышка, кашель, боль, ощущение комка в груди, проблемы с кишечником, кровотечения, резкое похудение.
Обновлено в 01:35
Политика

Соцопрос показал превосходство Зеленского над Порошенко

В первом туре выборов Зеленский набрал 30,24% голосов, Порошенко — 15,95%. Второй тур на Украине пройдет 21 апреля.
Обновлено в 06:12
Происшествия

В Воронеже задержали злоумышленника, намеренно сбившего курсанта МЧС

Обновлено вчера в 02:38
Здоровье

Врио губернатора Забайкалья пригласил в Читу ведущих нейроонкологов страны

Ведущие российские специалисты в области нейроонкологии осмотрели в Чите 30 детей, страдающих онкологическими заболеваниями головного мозга.
Обновлено в 07:38
Наука

Электричество может вылечить старческое слабоумие

Ученые из Бостонского университета разработали новый необычный метод борьбы со старческим слабоумием.
Обновлено в 07:46
Общество

Умер уральский меценат Владислав Тетюхин

Обновлено в 05:16
Наука

Следы древних цивилизаций увидели на фото с самолетов-шпионов U2

На рассекреченных фотографиях шпионов U2 обнаружили следы древних цивилизаций, сообщает информационно-новостное издание Российская газета.
Обновлено вчера в 10:12
Экономика

Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее

Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
Обновлено в 03:13
Политика

Госдума приняла во втором чтении законопроект об устойчивости Рунета

Государственная дума Российской Федерации приняла во втором, основном чтении законопроект об устойчивой работе российского сегмента сети интернет.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Водитель Соловчук рассказал, как его избивали Кокорин и Мамаев

Обновлено в 06:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Родриго Бентанкур
Уругвайский футболист
Уругвайский футболист, полузащитник клуба «Ювентус» и сборной Уругвая.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное