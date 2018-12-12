Армия и оружие

Белый дом сообщил об обещании России убрать Ту-160 из Венесуэлы
Rambler News Service
00:13

Россия заявила США, что прибывшие в Венесуэлу военные самолеты, включая бомбардировщики Ту-160, улетят обратно 14 декабря. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, передает The Hill.
Rambler News Service00:13
Сара Сандерс
Мы поговорили с представителями России и были проинформированы о том, что их военный самолёт, который приземлился в Венесуэле, вылетит в пятницу и вернётся в Россию.
— Сара Сандерс, американский политикRT на русском вчера в 19:51

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