Армия и оружие
Белый дом сообщил об обещании России убрать Ту-160 из Венесуэлы
Белый дом сообщил об обещании России убрать Ту-160 из ВенесуэлыRambler News Service00:13
Россия заявила США, что прибывшие в Венесуэлу военные самолеты, включая бомбардировщики Ту-160, улетят обратно 14 декабря. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, передает The Hill.
Rambler News Service00:13
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Мы поговорили с представителями России и были проинформированы о том, что их военный самолёт, который приземлился в Венесуэле, вылетит в пятницу и вернётся в Россию.
— Сара Сандерс, американский политикRT на русском вчера в 19:51
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