Политика
Белоруссия планирует начать сегодня или завтра вытеснять грязную нефть из трубопровода «Дружба»Эхо Москвы вчера в 18:03
По словам белорусского премьера Сергея Румаса, российская сторона подтвердила, что готова решать вопрос с компенсациями республики потерь из-за некачественной нефти.
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Хоккей
Призер ЧМ назвала виновных в поражении России от Финляндии
Бронзовый призер чемпионата мира (2013) в составе женской сборной России по хоккею Екатерина Ананьина назвала виновных в поражении сборной России в полуфинале чемпионата мира - 2019 от сборной Финляндии, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:16
Происшествия
В Подмосковье дворняги утащили ребенка в канализационную трубу
Собаки напали на ребенка, когда он гулял во дворе жилого дома. Они затащили его в канализационную трубу.
Обновлено в 03:04
Общество
В Пензенской области чиновника лишили должности за пьяное вождение
Валерий Муругов был задержан за рулем пьяным. Чиновника в связи с произошедшим лишили водительских прав.
Обновлено в 04:30
Политика
В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам
Россия продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в ситуации с инцидентом в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном развитии событий после решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно украинских моряков.
Обновлено в 05:54
Авто
Mazda в России отзывает более 1,6 тыс. автомобилей Mazda 3
Mazda в России отзывает более 1 600 автомобилей Mazda 3, реализованных в период с сентября 2015 года по март 2018 года.
Обновлено в 05:51
Футбол
«Легенда, спасибо тебе». Ракицкий опубликовал фотографию с Анюковым
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий опубликовал совместную фотографию с одноклубником Александром Анюковым, которая была сделана во время чемпионского парада.
Обновлено вчера в 15:19
Происшествия
В Екатеринбурге вынесен приговор по делу бизнесмена из списка Титова
В Верх-Исетском суде Екатеринбурга судья Оксана Мамонтова вынесла приговор уральскому бизнесмену Сергею Капчуку.
Обновлено в 04:37
Экономика
В Auchan зачастили арендодатели
Владельцы помещений взыскивают долги с сети Французская сеть Auchan столкнулась с трудностями в России.
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия
В Хакасии возбудили дело против чиновника, напавшего на журналиста
Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента "России 24" Ивана Литомина.
Обновлено в 05:36
Экономика
В Москве выросли цены на полисы ОСАГО
"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Происшествия
В Одессе заключенные исправительной колонии устроили беспорядки
Заключенные Южной колонии общего режима №51 в Одессе подняли бунт «из-за плохих условий содержания», сообщает издание «Думская».
Обновлено в 05:34
Гаджеты
Нет, AMD вовсе не отказалась от процессоров Ryzen Threadripper
Компания AMD сегодня представила новое поколение процессоров Ryzen. Вопреки слухам и утечкам, старшим оказался 12-ядерный Ryzen 9 3900X.
Обновлено в 05:30
Авто
BMW представила новую переднеприводную 1 Series
В палитре модификаций числится вариант 118i (наддувная "тройка" объемом 1,5 л, развивающая 140 л.с. и до 230 Нм), 116d (1,5-литровый турбодизель, 116 л.с. И 270 Нм), а также варианты с 2,0-литровыми моторами – 118d (150 л.с. и 350 Нм) и 120d xDrive (190 л.с. и 400 Нм).
Обновлено в 04:01
Политика
В Раде рассказали о последствиях возможного дефолта на Украине
Население обнищает и вряд ли сможет выжить, если Киев вскоре объявит дефолт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:49
Авто
АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за дефекта рулевого управления
Отечественный автопроизводитель отзывает модели Lada XRAY и XRAY Cross по причине возможного дефекта вала электроусилителя рулевого управления.
Обновлено в 00:57
Футбол
«Аталанта» впервые сыграет в Лиге чемпионов
Впервые в истории "Аталанта" из Бергамо сыграет в Лиге чемпионов. Чемпион Италии определился задолго до финиша.
Обновлено вчера в 18:29
Технологии
Google инвестирует 600 млн евро в новый дата-центр в финской Хамине
Новый дата-центр Google стоимостью 600 млн евро будет построен на территории бывшего целлюлозного завода в Хамине.
Обновлено в 04:57
Игры
Paradox анонсирует новую глобальную стратегию на PDXCON 2019
PDXCON 2019 пройдет с 19 по 20 октября, на ивент Paradox привезет играбельную версию Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 и покажет стратегию от Джона Ромеро (John Romero).
Обновлено в 05:47
Политика
Коломойский рассказал о поддержке Зеленского всеми олигархами
Во время президентской кампании на Украине все местные олигархи поддерживали Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Полицейские задержали подозреваемого во взрыве в Лионе
Во Франции задержали подозреваемого во взрыве в Лионе, заявил министр внутренних дел этой страны Кристоф Кастанер на своей странице в Twitter.
Обновлено в 04:43
Политика
В России могут ужесточить правила призыва в армию
Министерство обороны России предложило внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медицинской комиссии призывниками, сообщают 27 мая Известия.
Обновлено в 03:31
Политика
Китай вводит антидемпинговые меры в отношении фенола из США и ЕС
Китай вводит антидемпинговые меры в отношении фенола, импортируемого из США, Евросоюза, Южной Кореи, Японии и Таиланда.
Обновлено в 01:52
Наука
Физики впервые определили волновую форму электрона
Физики из Базельского университета впервые определили волновую форму электрона.
Обновлено вчера в 01:40
Экономика
Leroy Merlin запускает новую сеть в России
На российском рынке строительных материалов появится новая сеть гипермаркетов «Максипро», которую будет развивать французский ритейлер Leroy Merlin.
Обновлено вчера в 18:18
Наука
В России создали уникальный материал на основе алюминия
Обновлено в 03:38
Наука
Нейросеть нарисовала лицо по голосу
Другая часть алгоритма воссоздает из аудиодорожки использованного видео (небольшого фрагмента — от 3 до 6 секунд) спектрограмму речи и, используя результаты из параллельной нейросети, генерирующей изображение лица, дает на выход примерное изображение лица человека, который разговаривает на видео.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Полиция задержала бросившую маленького сына в московском ТЦ женщину
Сотрудники полиции задержали женщину, отказавшуюся забирать маленького сына, которого она оставила в игровой комнате одного из ТЦ Москвы, сообщил глава управления информации и общественных связей Главного управления МВД столицы Юрий Титов.
Обновлено в 03:06