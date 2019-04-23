Энергетика
Белоруссия планирует начать импорт альтернативной российской нефтиЭксперт-Татарстан 10:36
По заявлению Сергея Гриба, являющегося заместителем гендиректора по коммерческим вопросам Белорусской нефтяной компании, до конца текущего года государство намерено начать импорт нефти альтернативной российской Он отметил, что маршрут перевозки продукта будет зависеть от тех условий, которые предложат соседние государства.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 12:25, Ашберн
Транспорт
ГИБДД предлагает снизить допустимую скорость для водителей с детьми
Сотрудники ГИБДД предлагают снизить допустимую скорость для всех водителей, перевозящих детей, на 20 км в час.
Обновлено в 08:01
Экономика
Пенсионерам пересчитают социальную доплату в мае
ПФР увеличит выплаты также тем пенсионерам, которые не дополучили повышенный размер пенсий с начала 2019 года.
Обновлено в 07:01
Общество
Кержаков официально развелся с Тюльпановой
Бывший футболист сборной России и петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кержаков официально развелся со своей третьей женой Миланой Тюльпановой, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:25
Политика
Надежда Савченко вернулась на работу в Верховную раду
Обновлено в 04:22
Происшествия
В Казани три человека погибли при пожаре в частном жилом доме
Тела трех человек были обнаружены во время тушения пожара в частном доме в Казани во вторник днем, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес
Маша Малиновская изменила внешность
Телеведущая Маша Малиновская удивила поклонников новым образом. Внешность девушки действительно обновлена.
Обновлено в 06:38
Авто
Илон Маск запустит сервис беспилотного такси
Глава компании Tesla Илон Маск (Elon Musk) анонсировал сервис беспилотных такси и представил полноценный автопилот.
Обновлено в 03:37
Кино
«Жертвоприношение» Тарковского снова выйдет в российский прокат
Компания «Иное кино» выпускает в повторный прокат философскую драму Андрея Тарковского «Жертвоприношение».
Обновлено в 07:03
Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено в 04:27
Армия и оружие
Первую подлодку-носитель «Посейдона» спустили на воду
На судостроительном заводе "Севмаш" спустили на воду первую субмарину-носитель подводных беспилотников "Посейдон".
Обновлено в 08:38
Происшествия
Волна обысков по делу Арашуковых прошла в 19 городах
В рамках следственных мероприятий прошло свыше 30 обысков по местам жительства фигурантов дела и на предприятиях-потребителях природного газа, связанных с подозреваемыми.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Гигантская белая акула подавилась черепахой и умерла
Грег Велла (Greg Vella) 18 апреля ловил тунца, когда услышал по радиосвязи, что у берегов плавает огромная белая акула с черепахой во рту.
Обновлено в 09:10
Политика
ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину
Обновлено в 02:17
Экономика
Росстат пересчитал доходы россиян с 2013 года
Росстат пересчитал реальные доходы россиян по новой методике и пришел к выводу, что они снизились не так значительно, как сообщалось прежде.
Обновлено в 10:27
Политика
МИД Литвы призвал запретить Григорию Лепсу въезд в страну
МИД Литвы направил обращение в МВД республики с призывом запретить российскому артисту Григорию Лепсу въезд в страну.
Обновлено в 11:18
Шоу-бизнес
Певица МакSим госпитализирована после ДТП
Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 06:04
Происшествия
В Москве подтопило Лефортовский тоннель
В Лефортовский тоннель на востоке Москвы поступает вода. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 11:13
Происшествия
В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь
По версии следствия, сильно пьяный 53-летний мужчина, применяя физическую силу, отобрал находившегося на руках у супруги внука, женщину выгнал из дома, а ребёнка затолкал в горящую печь.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Психолог: Кокорин во время драки был в состоянии аффекта
Обновлено в 08:37
Интернет
Названы самые ненадежные пароли для интернет-аккаунтов
Специалисты из Национального центра кибербезопасности Великобритании составили рейтинг самых небезопасных паролей, которые используют пользователи для защиты собственных аккаунтов.
Обновлено вчера в 23:29
Спорт
Союз биатлонистов согласовал с Минспортом тренеров сборной России
Как сообщает официальный сайт организации, главным тренером мужской сборной команды в сезоне-2019/20 остаётся Анатолий Хованцев.
Обновлено в 07:39
Политика
Украинские социалисты хотят национализировать Roshen
Глава украинской социалистической партии Илья Кива призвал национализировать киевскую кондитерскую фабрику, которая принадлежит Петру Порошенко.
Обновлено в 11:24
Общество
Москвичей предупредили о возможных штормах и ураганах в мае
Из-за вторжения холодных воздушных масс из Арктики в столичный регион в мае и июне могут прийти ураганы и штормовые ветра, сообщил заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов.
Обновлено в 00:47
Политика
Сыроид выключила микрофон депутату, который заговорил по-русски
Заместитель спикера Верховной рады Украины (ВРУ) Оксана Сыроид выключила микрофон депутату от фракции «Оппозиционный блок» Василию Нимченко, который по-русски комментировал поправку к законопроекту о функционировании украинского языка как государственного.
Обновлено в 08:20
Авто
Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога
Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено в 01:56
Политика
Суд потребовал импичмента и уголовного дела против Порошенко
Коллегия Окружного административного суда Киева попросила начать процедуру импичмента Петра Порошенко и возбудить против него уголовное дело.
Обновлено в 08:06
Космос
Первые запуски по программе «Сфера» состоятся в 2023 году
Запуск первых космических аппаратов, которые войдут в новую спутниковую систему "Сфера", состоятся в 2023 году.
Обновлено в 04:21