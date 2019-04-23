Белоруссия планирует начать импорт альтернативной российской нефтиЭксперт-Татарстан 10:36

По заявлению Сергея Гриба, являющегося заместителем гендиректора по коммерческим вопросам Белорусской нефтяной компании, до конца текущего года государство намерено начать импорт нефти альтернативной российской Он отметил, что маршрут перевозки продукта будет зависеть от тех условий, которые предложат соседние государства.

Транспорт ГИБДД предлагает снизить допустимую скорость для водителей с детьми Сотрудники ГИБДД предлагают снизить допустимую скорость для всех водителей, перевозящих детей, на 20 км в час.

Экономика Пенсионерам пересчитают социальную доплату в мае ПФР увеличит выплаты также тем пенсионерам, которые не дополучили повышенный размер пенсий с начала 2019 года.

Общество Кержаков официально развелся с Тюльпановой Бывший футболист сборной России и петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кержаков официально развелся со своей третьей женой Миланой Тюльпановой, сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Казани три человека погибли при пожаре в частном жилом доме Тела трех человек были обнаружены во время тушения пожара в частном доме в Казани во вторник днем, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.

Шоу-бизнес Маша Малиновская изменила внешность Телеведущая Маша Малиновская удивила поклонников новым образом. Внешность девушки действительно обновлена.

Авто Илон Маск запустит сервис беспилотного такси Глава компании Tesla Илон Маск (Elon Musk) анонсировал сервис беспилотных такси и представил полноценный автопилот.

Кино «Жертвоприношение» Тарковского снова выйдет в российский прокат Компания «Иное кино» выпускает в повторный прокат философскую драму Андрея Тарковского «Жертвоприношение».

Происшествия Волна обысков по делу Арашуковых прошла в 19 городах В рамках следственных мероприятий прошло свыше 30 обысков по местам жительства фигурантов дела и на предприятиях-потребителях природного газа, связанных с подозреваемыми.

Происшествия Гигантская белая акула подавилась черепахой и умерла Грег Велла (Greg Vella) 18 апреля ловил тунца, когда услышал по радиосвязи, что у берегов плавает огромная белая акула с черепахой во рту.

Экономика Росстат пересчитал доходы россиян с 2013 года Росстат пересчитал реальные доходы россиян по новой методике и пришел к выводу, что они снизились не так значительно, как сообщалось прежде.

Политика МИД Литвы призвал запретить Григорию Лепсу въезд в страну МИД Литвы направил обращение в МВД республики с призывом запретить российскому артисту Григорию Лепсу въезд в страну.

Шоу-бизнес Певица МакSим госпитализирована после ДТП Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.

Происшествия В Москве подтопило Лефортовский тоннель В Лефортовский тоннель на востоке Москвы поступает вода. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Происшествия В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь По версии следствия, сильно пьяный 53-летний мужчина, применяя физическую силу, отобрал находившегося на руках у супруги внука, женщину выгнал из дома, а ребёнка затолкал в горящую печь.

Интернет Названы самые ненадежные пароли для интернет-аккаунтов Специалисты из Национального центра кибербезопасности Великобритании составили рейтинг самых небезопасных паролей, которые используют пользователи для защиты собственных аккаунтов.

Спорт Союз биатлонистов согласовал с Минспортом тренеров сборной России Как сообщает официальный сайт организации, главным тренером мужской сборной команды в сезоне-2019/20 остаётся Анатолий Хованцев.

Политика Украинские социалисты хотят национализировать Roshen Глава украинской социалистической партии Илья Кива призвал национализировать киевскую кондитерскую фабрику, которая принадлежит Петру Порошенко.

Общество Москвичей предупредили о возможных штормах и ураганах в мае Из-за вторжения холодных воздушных масс из Арктики в столичный регион в мае и июне могут прийти ураганы и штормовые ветра, сообщил заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов.

Политика Сыроид выключила микрофон депутату, который заговорил по-русски Заместитель спикера Верховной рады Украины (ВРУ) Оксана Сыроид выключила микрофон депутату от фракции «Оппозиционный блок» Василию Нимченко, который по-русски комментировал поправку к законопроекту о функционировании украинского языка как государственного.

Авто Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.

Политика Суд потребовал импичмента и уголовного дела против Порошенко Коллегия Окружного административного суда Киева попросила начать процедуру импичмента Петра Порошенко и возбудить против него уголовное дело.