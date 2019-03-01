Футбол
Бэйл рассказал об отношениях с РоналдуProstoProSport 08:12
Форвард мадридского «Реала» Гарет Бэйл опроверг слухи о конфликте с нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду. Отметим, что последний покинул команду летом 2018 года и перебрался в туринский «Ювентус».
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Общество
На 7,7% в прошлом году выросли зарплаты региональных чиновников
Соответственно за 2018 год средняя заработная плата в месяц гражданских служащих в регионах составила 49,4 тысяч рублей по сравнению с 2017 годом.
Обновлено в 08:03
Политика
В Раде предложили упразднить пост президента Украины
Глава партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" призвал упразднить пост главы государства.
Обновлено в 08:35
Общество
Минтруд подготовил проект методики нематериальной мотивации чиновников
Как отмечают в ведомстве, такая методика нужна для улучшения результатов работы госоргана через повышение ценностей, ориентированных на честное и беспристрастное исполнение госслужащими своих должностных обязанностей.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Раздавивший такси с пассажиром в Москве самосвал попал на видео
Появилась видеозапись ДТП с участием груженного землей самосвала, который раздавил такси в Москве. Ролик опубликовал Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:40
Политика
КПРФ попросила ВС опротестовать отказ Грудинину в депутатском мандате
Ранее Зюганов сообщил, что ЦК КПРФ принял решение передать депутатский мандат, ставший вакантным после смерти Жореса Алферова, Грудинину.
Обновлено в 07:28
Политика
Лавров назвал причины авиаударов НАТО в Югославии
Глава российского МИД заявил, что западные страны приложат все усилия, чтобы не допустить беспристрастного расследования возможных нарушений международного права командованием НАТО при военном вторжении Югославии.
Обновлено в 07:20
Авто
В Петербурге предложили сажать за скручивание пробега у машин
Инициатива предполагает изменение статьи, предусматривающей наказание за мошенничество во время реализации автотранспорта, в том числе бывшего в употреблении.
Обновлено в 06:23
Экономика
Один из крупнейших производителей угля увеличил чистую прибыль на 40%
Один из крупнейших производителей угля в России «Распадская», входящий в группу Evraz, в 2018 г. увеличил чистую прибыль на 40% по сравнению с 2017 г. – до $448 млн.
Обновлено в 03:58
Экономика
Силуанов раскритиковал уровень реализации нацпроектов в регионах
Нацпроекты направлены на научно-технологическое и социально-экономическое развитие России, а также на увеличение численности населения страны и повышение уровня жизни.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Российские судьи уволились после оправдания полицейских
Судьи сложили полномочия после комплексной проверки деятельности Молчановского суда, которая установила, что они оправдали двух полицейских, сообщил агентству информированный источник.
Обновлено в 08:43
Культура
Названы самые популярные места Москвы для съемок фильмов
Обновлено в 09:40
Экономика
Thomas Cook объявила о покупке туроператора «Библио-глобус»
Британская Thomas Cook Group объявила о покупке российского туроператора «Библио-глобус».
Обновлено в 09:44
Хоккей
«Авангард» победил «Барыс» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ
Обновлено в 09:22
Армия и оружие
Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний
Обновлено вчера в 22:09
Авто
Продажи новой Chevrolet Captiva стартуют этим летом
Новое поколение серийного кроссовера Chevrolet Captiva поступит в продажу летом текущего года.
Обновлено в 09:13
Экономика
Медведев поручил подготовить закон, либерализующий валютные нарушения
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил оперативно подготовить поправки в Уголовный кодекс по либерализации ответственности за валютные нарушения.
Обновлено в 09:20
Политика
Сергей Шнуров предложил разогнать Минкульт
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров считает, что Минкульт надо разогнать.
Обновлено в 08:14
Футбол
Тилеманс: «Матч с Россией был непростым, но мы хорошо справились»
Полузащитник "Лестера" и сборной Бельгии Юри Тилеманс прокомментировал победу над командой России (3:1) в матче первого тура отборочного этапа Евро-2020.
Обновлено вчера в 20:31
Происшествия
Находящийся под домашним арестом москвич пропил электронный браслет
Житель Зеленограда, который за кражу находился под домашним арестом, умудрился продать электронный браслет.
Обновлено в 09:36
Происшествия
«Шпионское» дело Фруде Берга передано в суд
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении норвежца Фруде Берга, обвиняемого в шпионаже.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие
Минобороны России сообщило о массовой гибели людей в сирийском Рукбане
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
Главарь ИГ растолстел и покрасился
Главарь террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади изменил свою внешность.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Нагиева Кирилл показал обнаженный торс
Сын артиста показал фанатам на фото в Instagram обнаженный накачанный торс, украшенный татуировками.
Обновлено вчера в 08:55
Кино
Умерла актриса Маргарита Жарова
Актриса театра и кино Маргарита Жарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено вчера в 13:23
Политика
Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили
Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:16
Политика
Евросоюз отказался признавать Голанские высоты частью Израиля
Евросоюз не признает Голанские высоты частью Израиля, заявила 21 марта представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич, комментируя решение президента США Дональда Трампа признать Голаны израильской территорией.
Обновлено вчера в 20:58
Футбол
Сборная России отправилась в Казахстан на отборочный матч Евро-2020
Сборная России из Брюсселя отправилась в Казахстан на отборочный матч чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба национальной команды.
Обновлено в 09:23
Интернет
Facebook хранил пароли миллионов пользователей в открытом виде
Пароли сотен миллионов пользователей Facebook хранились на серверах социальной сети в незашифрованном виде.
Обновлено в 00:05
Общество
Собянин рассказал о шаговой доступности учреждений культуры в столице
Практически все учреждения культуры Москвы находятся в шаговой доступности для жителей города, заявил Сергей Собянин на IV Московском культурном форуме.
Обновлено в 09:01