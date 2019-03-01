Бэйл рассказал об отношениях с РоналдуProstoProSport 08:12

Форвард мадридского «Реала» Гарет Бэйл опроверг слухи о конфликте с нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду. Отметим, что последний покинул команду летом 2018 года и перебрался в туринский «Ювентус».

Бэйл рассказал об отношениях с Роналду

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