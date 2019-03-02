«Бавария» разгромила «Боруссию» М и сравнялась по очкам с дортмундцамиЧемпионат 14:23

В матче 24-го тура немецкой Бундеслиги мёнхенгладбахская «Боруссия» принимала мюнхенскую «Баварию». Встреча прошла в Мёнхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк» и завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

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