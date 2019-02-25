Футбол
«Бавария» может организовать прощальный матч для Роббена и РибериБомбардир.ру 02:33
«Бавария» рассматривает вариант с организацией прощального матча для ветеранов команды Арьена Роббена и Франка Рибери. Как сообщает AD, клуб хочет отдать должное заслугам голландца и француза в торжественной обстановке.
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Армия и оружие
Бывший глава Генштаба ВСУ задержан по подозрению в госизмене
Напомним, Заман был главой Генштаба ВСУ с 2012 по 2014 год, он также занимал должность уполномоченного Верховной рады по контролю за деятельностью министерства обороны после госпереоворота — с 22 февраля по июнь 2014 года.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Взрыв прогремел в Макеевке в Донбассе
В Народной милиции самопровозглашенной ДНР заявили, что в городе Макеевка прогремел взрыв. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:45
Происшествия
ФСИН уволит начальника колонии, где содержался Цеповяз
Начальник исправительной колонии (ИК) № 3, в которой отбывал наказание член «банды Цапка» Вячеслав Цеповяз, будет уволен сразу же после отпуска, сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН «Интерфаксу».
Обновлено в 05:18
Общество
Эксперты Минтруда назвали самые востребованные в Москве профессии
Всероссийский научно-исследовательский институт труда Минтруда РФ (ВНИИ труда) составил рейтинг российских регионов по числу вакансий и проанализировал самые востребованные профессии.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие
Эсминец США вошел в порт Одессы
Ракетный эсминец США "Дональд Кук" вошел в Одесский морской торговый порт. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 03:11
Политика
Адвокат Шнурова пожаловался на Милонова в комиссию Госдумы по этике
Жалобу на депутата Госдумы Виталия Милонова («Единая Россия»), позволившего себе резкие высказывания в адрес лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, направил в думскую комиссию по этике адвокат музыканта Константин Добрынин.
Обновлено вчера в 19:19
Общество
Прокуратуре не удалось запретить картину Васи Ложкина
В Новосибирске Октябрьский районный суд реабилитировал картину Васи Ложкина "Великая прекрасная Россия", отказавшись призвать ее экстремистской.
Обновлено в 04:03
Происшествия
В Петербурге водитель выстрелил в пешехода за замечание
Полиция Петербурга разыскивает водителя автомобиля Renault Duster, который у пешеходного перехода на улице Тимуровской выстрелил в лицо пешеходу из газового пистолета.
Обновлено в 02:57
Политика
Путину доложат о письме Baring Vostok
Президенту России Владимиру Путину доложат о письме Baring Vostok с просьбой взять под личный контроль дело против топ-менеджеров инвестиционного фонда.
Обновлено в 04:49
Здоровье
Россия в рейтинге здоровых стран оказалась между Кабо-Верде и Вануату
Россия расположилась на 95-м месте, на пять строк выше, чем годом ранее. На соседних строчках оказались Кабо-Верде (94) и Вануату (96).
Обновлено в 03:36
Политика
В Кремле переадресовали ВГТРК вопрос о целях «Цирконов» в США
Комментируя сюжет ВГТРК в программе "Вести недели", где были названы военные центры принятия решений в США, по которым могли бы быть нанесены удары "Циркона" в случае угрозы для России, Песков подчеркнул, что Кремль не вмешивается в редакционную политику телеканалов.
Обновлено в 05:18
Политика
Памела Андерсон написала открытое письмо к Владимиру Путину
Обновлено в 00:28
Финансы
Официальный курс евро на вторник снизился до 74,09 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 24,56 копейки - до 74,0876 рубля, курс доллара уменьшился на 25,67 копейки - до 65,2582 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Московский таксист списал 60 тысяч рублей у пассажирки за поездку
Отмечается, что таксист с помощью мобильного приложения на телефоне пассажирки перевел себе на счет 60 тысяч рублей.
Обновлено в 04:31
Политика
Опубликованы результаты парламентских выборов в Молдавии
Обновлено вчера в 23:00
Кино
Народный артист Георгий Штиль экстренно госпитализирован
Народный артист РФ Георгий Штиль экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:44
Кино
«Оскар» за лучший фильм получила картина «Зеленая книга»
Статуэтку в категории "лучшая картина года" получил фильм Питера Фаррелли "Зеленая книга".
Обновлено в 03:16
Спорт
Российский легкоатлет дисквалифицирован на восемь лет за допинг
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало российского метателя копья Германа Комарова за нарушение антидопинговых правил, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 05:18
Экономика
Rinsoco Trading направила оферту в ЦБ на выкуп акций «Уралкалия»
Rinsoco Trading направила в Банк России обязательное предложение о выкупе акций "Уралкалия", сообщается в материалах кипрской компании.
Обновлено в 03:21
Экономика
РБК: за акции из дела Калви заплатили в 430 больше, чем оценили в СКР
Первоначальный инвестор заплатил $4,4 млн (256 млн руб.) за акции люксембургской International Financial Technology Group S.C.A. (IFTG), что в 430 раз больше той оценки, которую дали в Следственном комитете России (СКР), сообщает РБК.
Обновлено в 02:58
Экономика
Проекту первого атомного ледокола «Лидер» дадут старт в марте
Распоряжение правительства о строительстве в 2020 году на судоверфи "Звезда" в Приморье первого атомного ледокола "Лидер" выйдет в марте этого года.
Обновлено в 04:02
Общество
Опрос показал мнения россиян о причинах ареста Арашуковых
Порядка 68% опрошенных считают, что случаи получения взяток, обнаружения больших сумм у чиновников из высших эшелонов власти, их аресты и возбуждение уголовных дел являются "проявлением всеобщего разложения и коррумпированности власти", около 22% уверены, что это "единичные, нетипичные явления для высшего руководства страны", свидетельствуют итоги опроса.
Обновлено в 04:51
Общество
Во второй половине марта в Россию придет весна
Во второй половине марта в центральную Россию придет весна, обещают синоптики.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия
Обвиняемый в изнасиловании в Уфе назвал уголовное дело сфабрикованным
Против правоохранителей возбудили уголовное дело по двум статьям: "Изнасилование" (ст. 131 УК РФ) и "Насильственные действия сексуального характера" (ст. 132 УК РФ).
Обновлено в 03:45
Происшествия
В Москве избили и ограбили начальника отдела хабаровского ФСБ
Неизвестные избили и ограбили в центре Москвы сотрудника ФСБ России.
Обновлено в 05:04
Армия и оружие
Опубликовано фото новой динамической защиты танка Т-80БВМ
Фотография новой динамической защиты модернизированного российского танка Т-80БВМ появилась в Сети. Ее опубликовала «Российская газета».
Обновлено в 04:57
Общество
Внук Карбышева пожалуется в СК на Comedy Woman из-за шутки о генерале
Внук советского генерала Дмитрия Карбышева, погибшего в концлагере из-за обливания холодной водой на морозе, планирует подать заявление в Следственный комитет на Comedy Woman за шутку о своем предке.
Обновлено в 02:26
Политика
Голикова объяснила изменение порядка индексации пенсий
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова рассказала, как было принято решение об изменении порядка индексации пенсий, которое озвучил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Обновлено вчера в 08:49