Футбол
Винисиус чаще валялся на поле, чем стоял. Я сказал ему, что не трогал его, а он трижды оскорбил меня и мою маму. Я не думаю, что такое поведение должны приветствовать в «Реале».
Soccer.ru03:39
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Происшествия
В многоэтажном доме в Ростовской области произошел взрыв газа
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
При крушении Boeing 707 в Иране выжил один человек
В результате крушения грузового самолета Boeing 707 в Иране погибли 15 человек. Один член экипажа - бортинженер - выжил в катастрофе.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в звонках о «минировании» аэропортов
Полицейские задержали подозреваемого в заведомо ложном сообщении о минировании трех московских аэропортов, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу.
Обновлено в 05:54
Общество
В России задумались о вводе зеленых автомобильных номеров
Обновлено в 06:58
Общество
Фото яйца побило рекорд Кайли Дженнер по лайкам в Instagram
Фото куриного яйца в социальной сети Instagram побило мировой рекорд модели Кайли Дженнер, которая выложила снимок своей новорожденной дочери и собрала 18,2 млн лайков.
Обновлено в 04:57
Политика
Лукашенко призвал закончить «недоразумение» в Донбассе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи в Минске с представителем Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктором Медведчуком высказался в поддержку урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Врачи призвали молиться за раненого мэра Гданьска Адамовича
Заместитель мэра Гданьска Александра Дулкевич сообщила, что желающие могут стать донорами крови для Адамовича и прийти на станции переливания крови утром.
Обновлено в 00:25
Политика
Польша планирует построить остров в Калининградском заливе
Обновлено вчера в 12:55
Экономика
Более половины россиян выступают за отставку правительства
Важно, что люди активнее отвечают на вопрос о претензиях к правительству, дают более разнообразные и конкретные ответы.
Обновлено вчера в 14:42
Политика
Лавров объявил о начале переговоров с Японией по мирному договору
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с японским коллегой Таро Коно заявил о начале российско-японских переговоров по проблеме мирного договора.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Полиция Мордовии проверяет видео сожжения российского флага
Обновлено в 06:04
Наука
Скончался физик Михаил Городецкий
Научный директор Российского квантового центра, профессор МГУ Михаил Городецкий скоропостижно скончался в воскресенье в возрасте 52 лет, сообщила N+1 представитель РКЦ.
Обновлено в 01:39
Энергетика
Медведев заявил об отслеживании ситуации с ценами на бензин
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство отслеживает ситуацию с ценами на бензин.
Обновлено в 06:42
Политика
Генпрокуратура не поддержала законопроект об ответственности за фейки
Генпрокуратура отказалась поддержать законопроекты о фейковых новостях и об ответственности за оскорбления представителей и символов власти в интернете.
Обновлено в 05:52
Авто
АЕБ надеется на рост российского авторынка, но 2019 год будет трудным
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) ожидает, что в наступившем году продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России увеличатся на 3,6% до 1,87 млн штук.
Обновлено в 06:54
Футбол
Кокорин пожаловался на отсутствие бассейна в СИЗО
Футболист Александр Кокорин, арестованный за избиение нескольких человек в столичном кафе, пожаловался на обострение травмы и невозможность поддерживать спортивную форму в условиях содержания в СИЗО «Бутырка».
Обновлено вчера в 23:13
Экономика
Медведев посоветовал Минску ценить поддержку со стороны Москвы
Россия сохраняет большой объем кредитной поддержки Белоруссии за счет средств, которые могла бы направить на поддержку собственной экономики.
Обновлено в 07:00
Технологии
В России создадут аналог LinkedIn
На базе ресурса "Работа в России" планируют создать аналог социальной сети LinkedIn.
Обновлено в 05:52
Общество
ОНФ проконтролирует соблюдение новых СанПиНов в школьных столовых
Общероссийский народный фронт будет держать на особом контроле ситуацию с детским питанием в школах и проконтролирует его качество после введения новых СанПиНов, сообщает пресс-служба ОНФ со ссылкой на руководителя исполкома Михаила Развожаева.
Обновлено в 06:52
Политика
Глава МИД Турции ответил на угрозы Трампа
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал президента США Дональда Трампа за заявление в Тwіттеr о том, что США примут экономические меры против Анкары в случае её атак против курдских Отрядов народной самообороны.
Обновлено в 06:10
Происшествия
В Сызрани школьник избил учительницу до сотрясения мозга
В Самарской области правоохранительные органы проводят проверку инцидента в одной из школ Сызрани, в результате которого ученик нанес травму учительнице.
Обновлено вчера в 12:57
Кино
Названа дата выхода последнего сезона «Игры престолов»
Премьера восьмого и последнего сезона популярного сериала «Игра престолов» состоится 14 апреля. Тизер опубликовал телеканал HBO на YouTube.
Обновлено вчера в 23:21
Общество
Россияне впервые за долгое время сократили расходы на Новый год
Обновлено в 06:14
Происшествия
ЛГБТ-сообщество сообщило о задержании 40 геев в Чечне с конца декабря
Около 40 представителей ЛГБТ-сообщества задержаны, два человека убиты в Чечне с конца 2018 года, утверждают в правозащитной организации "ЛГБТ-сеть", власти республики опровергают эту информацию.
Обновлено в 06:30
Политика
В ФРГ заявили о расхождении позиций с США по «Северному потоку — 2»
Германия и США занимают разные позиции по проекту газопровода «Северный поток — 2». Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар.
Обновлено в 06:47
Политика
Путин поздравил Пашиняна с назначением на пост премьера Армении
Президент России Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна в связи с его назначением на пост премьер-министра Армении.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Бастрыкин: В СКР создаются новые специализированные подразделения
В Следственном комитете России (СКР) создаются совершенно новые специализированные подразделения.
Обновлено в 04:22
Политика
Партия АдГ предложила Германии выйти из Евросоюза
На съезде в г. Риза немецкая партия „Альтернатива для Германии“ АдГ включила в план своей программы для выборов в Европарламент весной этого года пункт о возможном выходе ФРГ из ЕС, если блок не будет расформирован в надлежащее время.
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия
Медведев потребовал проанализировать ситуацию в сфере газоснабжения
Премьер Дмитрий Медведев потребовал проанализировать общую ситуацию и нормативные документы в сфере газоснабжения в свете трагедий в Шахтах и Магнитогорске.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие
WSJ: США намерены соперничать с Россией и Китаем в Арктике
Обновлено в 05:53