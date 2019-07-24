Футбол
«Барселона» планирует заработать 150 млн евро с продажи игроковProstoProSport вчера в 16:31
«Барселона» до конца летнего трансферного окна рассчитывает продать часть игроков команды. Как сообщает ESPN, каталонцы планируют выручить 150 миллионов евро, чтобы покрыть траты на форварда Антуана Гризманна (120 млн евро) и хавбека Френки де Йонга (75 млн евро).
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Политика
Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований
Экс-президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).
Обновлено в 09:05
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СБУ задержала российский танкер
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Обновлено в 07:07
Происшествия
Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления
Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.
Обновлено в 05:15
Футбол
«Динамо» объявило о переходе футболиста «Марселя» Н’Жие
Камерунский нападающий французского «Марселя» Клинтон Н’Жие перешел в «Динамо». Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Пожилая россиянка утонула в Черногории
Пожилая туристка из России утонула на курорте Бечичи в Черногории, сообщает телеканал RTCG.
Обновлено в 08:20
Общество
Программу маткапитала задумали сделать бессрочной
Материнский капитал должен стать бессрочной мерой, заявил первый заместитель министра труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:34
Политика
Дана Борисова прокомментировала запрет на въезд на Украину
Обновлено в 07:09
Культура
Покрас Лампас ответил на предложение согласовывать стрит-арт с РПЦ
Художник пообещал лично приехать в Екатеринбург и восстановить объект.
Обновлено вчера в 09:34
Игры
Разработчики GTA Online заблокировали обновление с казино в 54 странах
Обновление с казино в Grand Theft Auto Online оказалось недоступно в 54 странах, в том числе в Португалии, Южной Корее и Чехии.
Обновлено в 07:23
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Обновлено вчера в 08:21
Шоу-бизнес
Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые вышли в свет как пара
Максим Виторган поздравил Нино Нинидзе с днем рождения на фоне слухов о романе с актрисой На минувших выходных в ряде СМИ появилась информация, что Нинидзе и Виторган отдыхают вместе с Одессе.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Пассажирский самолет экстренно сел в Симферополе из-за неполадок
Самолет Airbus A320 вынужденно сел в крымском аэропорту по техническим причинам.
Обновлено в 08:38
Политика
Рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала не регистрировать Соболь
Рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала комиссии не регистрировать кандидатом в Мосгордуму юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.
Обновлено в 07:44
Общество
Жара в Бельгии побила новый рекорд
"После проверки вчерашних результатов метеорологических станций новый национальный рекорд для Бельгии составил 40,2 градуса в Англере (район Льежа на востоке страны – прим. ред.)", - сообщил в Twitter представитель института Давид Дехенау.
Обновлено в 06:18
Музыка
Организаторы объявили о закрытии фестиваля «Старый Новый Рок»
Музыкальный фестиваль «Старый Новый Рок» в этом году пройдут в Екатеринбурге в последний раз.
Обновлено в 08:48
Спорт
Главную соперницу Ефимовой дисквалифицировали на ЧМ
Главную соперницу российской пловчихи Юлии Ефимовой на чемпионате мира - американку Лили Кинг, которая уже обошла нашу спортсменку на дистанции 100 м брассом, дисквалифицировали в предварительном заплыве на 200-метровке.
Обновлено в 02:32
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Наука
Российские ученые получили премию за открытие в США
Открытие российских физиков удостоено престижной премии на конкурсе промышленных инноваций в США.
Обновлено в 07:53
Финансы
Курс евро впервые с марта 2018 года опустился ниже 70 рублей
Ранее днем евро опускался до 69,95 рубля – минимума с марта прошлого года.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Установлено местонахождение заказчика теракта в метро Петербурга
Следствие установило местонахождение возможного заказчика теракта в петербургском метро, произошедшего 3 апреля 2017 года.
Обновлено в 08:15
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в России в выходные
Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что в конце недели есть вероятность дождя и мокрого снега на крайнем севере и на северо-востоке европейской территории России.
Обновлено в 01:16
Здоровье
В больнице Оргтруда назначили нового главврача
На минувшей неделе Алексей Мозалёв встретился с жителями Оргтруда, где располагается Городская больница №7. Директор департамента подчеркнул, что включение этого владимирского микрорайона в зону обслуживания городской станции скорой медицинской помощи направлено на повышение качества и доступности медпомощи для местных жителей.
Обновлено в 08:23
Кино
Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр
В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
Обновлено вчера в 14:01
Общество
Температура в Московском регионе вернется к норме только в августе
В начале августа в Москве и Подмосковье установится температура 20-22 градуса, что является нормальным климатическим летом для региона, сообщил РИАМО в четверг дежурный синоптик центра погоды «Фобос».
Обновлено в 03:20
Здоровье
В Екатеринбурге мэрия приглашает горожан на «Субботник против рака»
В эту субботу, 27 июля, в Екатеринбурге пройдет ежемесячный «Субботник против рака».
Обновлено в 06:20
Футбол
Сборная России опустилась на 46 месте в рейтинге ФИФА
ФИФА опубликовала ежемесячный рейтинг национальных сборных. Российская команда,Российская команда вернулась на 46 место.
Обновлено в 04:35
Музыка
Бузова заявила о своем последнем концерте
Российская певица и телеведущая Ольга Бузова пригласила поклонников на свой последний концерт. Об этом она сообщила в своем Инстаграме.
Обновлено в 07:10
Общество
Путин пригласил пострадавших от наводнения на морской парад
Обновлено в 05:00