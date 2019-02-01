Барриос: Горжусь тем, что нахожусь в таком великом клубеНева Спорт 06:53

«Очень рад и горжусь тем, что нахожусь в таком великом клубе», — сказал Барриос. В качестве цели Барриос обозначил – завоевать место в составе, выходит на поле, играть и получать удовольствие о того, что одевает майку каждые выходные.

Барриос: Горжусь тем, что нахожусь в таком великом клубе

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