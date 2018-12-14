Недвижимость

Банкротства застройщиков снизили популярность новостроек
Коммерсантъ
02:01

Банкротства застройщиков снизили популярность новостроек Одним из трендов нынешнего года стал рост стоимости вторичного жилья. Такая недвижимость как в Москве, так и в крупных регионах, подорожала в среднем на 6–8%.
Коммерсантъ02:01

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Уфа обогнала Казань по темпам роста цен на вторичное жилье

БИЗНЕС Online03:11

Банкротства застройщиков снизили популярность новостроек

Коммерсантъ02:01
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Недвижимость

Аренда «просела»: в Сызрани упал спрос на коммерческую недвижимость

Аренда в Сызрани "просела", - сообщили в Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сызрани.
Обновлено вчера в 10:53
Недвижимость

Сбербанк выдал девелоперу 1,3 млрд руб. на строительство в Тюмени

По данным пресс-службы, в 2018 году Западно-Сибирский Сбербанк выделил "Бруснике" кредиты на общую сумму 6,7 млрд рублей, профинансировав строительство 150 тыс. кв. м жилой и коммерческой недвижимости.
Обновлено 14 декабря в 07:14
Недвижимость

Планы Путина поставлены под сомнение

Изменения в федеральном законодательстве, касающиеся строительной отрасли, могут сорвать план по вводу 120 миллионов квадратных метров жилья ежегодно, ранее озвученный президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено 14 декабря в 07:06
Недвижимость

В Москве десятикратно выросли продажи пентхаусов

Директор по продажам компании Иван Обухов отметил, что в 2012 году на первичном рынке было выставлено 30 пентхаусов, а в декабре 2018 года таких квартир в Москве продается уже около 300, причем в различных сегментах рынка (элитном, премиум и бизнес-класса).
Обновлено 13 декабря в 05:11
Недвижимость

Аналитики заметили «небольшую революцию» на рынке недвижимости

Если раньше налоговые нерезиденты России при продаже объекта недвижимости должны были платить НДФЛ в размере 30% и это делало любые инвестиции для иностранцев в недвижимость нерентабельными, то сейчас нерезидентов частично приравняют к резидентам.
Обновлено 14 декабря в 07:45
Недвижимость

37 многоквартирных арендных домов сдали в эксплуатацию на Сахалине

Обновлено 13 декабря в 16:00
Недвижимость

Финансовые организации Казахстана откроют в Астане центр ипотеки

Три казахстанских банка совместно с Казахстанской ипотечной компанией и холдингом BI Group откроют в Астане центр ипотеки BI Finance, сообщает 13 декабря агентство «Казинформ».
Обновлено 13 декабря в 07:36
Недвижимость

Петербургские власти провели торги за «топовые» помещения города

На первых декабрьских торгах петербургский «Фонд имущества» выставил несколько интересных лотов.
Обновлено 13 декабря в 10:08
Недвижимость

Омским бизнесменам снизят арендную плату за участки земли

Применение кадастровой стоимости существенно упрощает расчет арендной платы за земельные участки, – цитирует портал Om1.RU Виталия Иванова, одного из членов «Омской коллегии оценщиков».
Обновлено 13 декабря в 04:45
Недвижимость

На Кипре продолжает дорожать недвижимость

Продолжают расти и продажи жилья.
Обновлено 14 декабря в 02:15
Недвижимость

Назван регион Чехии с самыми доступными новыми квартирами

Оказалось, самые бюджетные новые квартиры в Чехии можно купить в регионе Высочина.
Обновлено 14 декабря в 03:15
Недвижимость

Тюменцы бросились покупать и продавать квартиры. Показатели рекордные

Только в октябре тюменцы купили с рук на треть больше квартир, чем годом раньше.
Обновлено 14 декабря в 10:50
Недвижимость

Рост цен на жилую недвижимость в России замедлился

За год (с III квартала 2017 года по III квартал 2018 года) цены на жилье в России выросли на 3,2%. Для сравнения, в сентябре 2017 года Россия была на 24 строчке рейтинга с годовым ростом цен на 5,8%. В среднем стоимость жилья в 57 странах увеличилась на 4,9% за год – это самый низкий годовой темп прироста индекса за последние два года.
Обновлено 13 декабря в 01:30
Недвижимость

В Москве подорожало самое дешевое жилье

По подсчетам аналитиков, в среднем «квадрат» квартир экономкласса в Москве к началу зимы стоил почти 124 тысячи рублей, комфорткласса — 159 тысяч рублей.
Обновлено 13 декабря в 02:25
Недвижимость

Эксперты отмечают переориентацию строительной отрасли на малоэтажную застройку

Есть регионы в России, где индивидуальное жилье уже более 90 процентов, там фактически прекратили строить многоэтажные дома.
Обновлено 13 декабря в 03:08
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