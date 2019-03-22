Финансы
Банк России сохранил ключевую ставку в 7,75%Российская газета 06:46
Банк России, как и ожидали аналитики, не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75 процента годовых. При этом регулятор смягчил риторику в релизе по итогам заседания совета директоров, понизив прогноз по инфляции и допустив снижение ключевой ставки в 2019 году.
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В информации, размещенной на официальном портале ЦБ РФ, указано, что в феврале — марте 2019 года инфляция складывается несколько ниже ожиданий Центробанка.Реальное время06:30
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Политика
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Авто
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Цены стартуют от 89 900 юаней (около 850 тыс. рублей). Напомним, новый Chevrolet Monza официально дебютировал в конце прошлого года.
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Обновлено вчера в 16:59
Финансы
В Morgan Stanley предсказали ослабление доллара США
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Обновлено в 06:59
Общество
Познер объяснил отношение в России к женщинам как ко второму сорту
Отношение к женщинам «как ко второму сорту», по мнению телеведущего, уходит корнями в христианство.
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Общество
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Обновлено в 00:35
Происшествия
МИД Греции осудил атаку с гранатой на посольство России в Афинах
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Кети Топурия намекнула на воссоединение с Гуфом Артистка танцует под треки бывшего возлюбленного.
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Политика
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Армия и оружие
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Кино
Тимур Бекмамбетов выпустит фильм о летчике Девятаеве
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