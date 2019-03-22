Банк России сохранил ключевую ставку в 7,75%Российская газета 06:46

с чего всё началось

Банк России, как и ожидали аналитики, не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75 процента годовых. При этом регулятор смягчил риторику в релизе по итогам заседания совета директоров, понизив прогноз по инфляции и допустив снижение ключевой ставки в 2019 году.

Политика Центризбирком не пустил Павла Грудинина в Госдуму Члены ЦИК сослались на то, что на момент регистрации кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 году у господина Грудинина были открытые счета в иностранных банках, а офшорной компанией он, «возможно, владеет до сих пор».

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Происшествия В Нижнекамске неизвестный убил полицейского ножом На полицейского в Нижнекамске напал неизвестный с ножом, в результате сотрудник правоохранительных органов погиб, сообщает следственное управление СКР по Татарстану.

Происшествия Взрыв на китайском химзаводе попал на видео В Сети появилось видео взрыва на химзаводе «Тяньцзяи», находящемся в китайской провинции Цзянсу.

Происшествия ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проводят обыски в трех российских городах в рамках уголовного дела по хищению средств гособоронзаказа.

Происшествия В СБУ заявили о предотвращении теракта в метро Харькова В Службе безопасности Украины заявили, что предупредили теракт в метро Харькова, который якобы был запланировал «российскими спецслужбами» для «дестабилизации общественно-политической ситуации в стране».

Экономика Медведев поручил представить список ответственных за срыв сроков ФАИП Премьер-министр РФ Дмитирий Медведев поручил министру экономического развития Максиму Орешкину представить список ответственных за срыв сроков ввода объектов, включенных в Федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП).

Авто В Китае поступил в продажу седан Chevrolet Monza по цене LADA Vesta Цены стартуют от 89 900 юаней (около 850 тыс. рублей). Напомним, новый Chevrolet Monza официально дебютировал в конце прошлого года.

Шоу-бизнес Лолита Милявская потеряла сознание после концерта в Ростове Певица Лолита Милявская почувствовала себя плохо после выступления на концерте в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.

Финансы В Morgan Stanley предсказали ослабление доллара США Три ключевых фактора, помогавшие американскому доллару расти в 2018 году, в текущем году могут сыграть на ослабление национальной валюты Соединенных Штатов, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков Morgan Stanley.

Происшествия После приговора Гриб объявил голодовку Приговоренный к шести годам за подстрекательство школьницы к теракту в Сочи 19-летний украинец Павел Гриб объявил голодовку.

Общество В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан.

Происшествия Boeing потерял контракт на 49 самолетов после крушения 737 MAX Национальная авиакомпания Индонезии Garuda Indonesia аннулировала многомиллиардный контракт с Boeing на покупку 49 пассажирских самолетов 737 MAX 8 после двух катастроф, которые произошли с участием этого лайнера.

Происшествия МИД Греции осудил атаку с гранатой на посольство России в Афинах Ранее сообщалось, что двое неизвестных бросили гранату в полицейскую будку у российского посольства в Афинах.

Здоровье Эксперт ВОЗ дал рекомендации о дневной норме жидкости По мнению эксперта, не страшно, если вы выпили свою дневную норму воды сразу, но лучше пить понемногу в течение дня, когда испытываете жажду.

Шоу-бизнес Кети Топурия намекнула на воссоединение с Гуфом Кети Топурия намекнула на воссоединение с Гуфом Артистка танцует под треки бывшего возлюбленного.

Шоу-бизнес Фролова попросили не тревожить семью Началовой с исками Известная певица Дарья Ермолаева призвала хоккеиста Александра Фролова оставить в покое убитую горем семью артистки Юлии Началовой, передает Sport24.

Политика Скабеева покажет свой предвыборный ролик для президентской кампании на Украине Анонс прямой трансляции журналистка сделала в твиттере Российская журналистка Ольга Скабеева покажет свой "предвыборный видеоролик" для президентской кампании на Украине.

Политика Власти Венесуэлы обвинили задержанного соратника Гуаидо в терроризме Задержанный соратник главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо обвиняется в организации преступных террористических групп, сообщил в четверг глава МВД страны Нестор Ревероль.

Армия и оружие Пентагон не признал факт перехвата B-52 российским Су-27 Ранее в четверг Минобороны России опубликовало видео, подтверждающее факт сопровождения американского бомбардировщика истребителем Су-27.