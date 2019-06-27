Экономика
Банк «Открытие» изменит рекламный слоган после критики ЦБТАСС 11:01
Банк "Открытие" учтет позицию Банка России и изменит свой рекламный слоган, представленный в четверг, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 11:28, Ашберн
Кино
Умер актер Макс Райт из сериала «Альф»
Обновлено в 03:04
Шоу-бизнес
Костенко и Тарасов заделали второго ребенка и расстроили Бузову
Костенко и Тарасов заделали второго ребенка и расстроили Бузову Появились слухи о том, что футболист и его супруга вновь ожидают пополнения в семье.
Обновлено в 06:38
Политика
Президент Туниса оказался на грани смерти
Ранее СМИ сообщили, что тунисский лидер скончался в военной больнице. Беджи Каид Эс-Себси стал президентом в 2014 году.
Обновлено в 10:55
Здоровье
Петербургский депутат предложил выписывать антибиотики без показаний россиянам, выезжающим за рубеж
Назначать препараты депутат предлагает без показаний, но с наличием билета на самолет или поезд.
Обновлено в 07:30
Политика
В МИД России назвали неконструктивными играми продление санкций ЕС
Россия считает незаконными антироссийские экономические санкции Европейского союза, заявил заместитель директора департамента информации и печати российского МИД Артём Кожин.
Обновлено в 10:10
Происшествия
СКР заподозрил основателя «Рольфа» в выводе за рубеж 4 млрд рублей
В отношении основателя и фактического владельца автодилера "Рольф" Сергея Петрова и нескольких руководителей компании возбуждено уголовное дело по фактам вывода за границу 4 млрд рублей.
Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес
Свадьба Азизы отменяется из-за пагубной привычки жениха
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес
В Москве простились с актрисой Аллой Покровской
Проститься с Покровской пришли десятки поклонников, ее коллеги и ученики, общественные и культурные деятели, среди них - художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, директор Большого театра Владимир Урин.
Обновлено в 05:54
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиян
Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой.
Обновлено в 09:57
Политика
Климкин ответил на обвинения Зеленского
Глава МИД Украины Павел Климкин ответил на обвинение президента Владимира Зеленского в том, что ведомство не согласовало с лидером страны ответ на ноту России по украинским морякам, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:09
Общество
Населенные пункты Иркутской области затопило из-за сильных дождей
Сразу три района Иркутской области — Нижнеудинский, Тайшетский и Черемховский — охвачены паводками.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Космос
В «Роскосмосе» хотят запустить «Прогресс МС-12» по сверхбыстрой схеме
Грузовой корабль «Прогресс МС-12», который планируется запустить 31 июля, полетит к Международной космической станции (МКС) по сверхбыстрой схеме.
Обновлено в 11:02
Шоу-бизнес
Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе
Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.
Обновлено в 09:52
Общество
В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре
Дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с сохранятся в Москве до конца суток, отметили в МЧС со ссылкой на Росгидромет.
Обновлено в 01:59
Интернет
Новое приложение реалистично раздевает девушек на фото
Создатель DeepNude рекомендует использовать фото девушек, у которых уже оголена большая часть тела — например, в купальнике или нижнем белье.
Обновлено в 10:49
Происшествия
Арашуков сообщил об обвинениях в убийстве из-за плевка в лицо
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев рассказал следствию, что его сменщик в Совете Федерации Рауф Арашуков заказал убийство республиканского общественного деятеля Аслана Жукова из-за того, что тот плюнул в портрет Арашукова.
Обновлено в 09:05
Футбол
Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, вынужденный находиться под стражей за драку в центре Москвы, обратился к болельщикам из СИЗО.
Обновлено в 11:12
Армия и оружие
Минобороны заказало поставку 76 истребителей Су-57
Обновлено в 10:41
Авто
МТС и «Яндекс» создали бортовой компьютер для автомобилей
По нашим оценкам, по дорогам России ездит от 40 до 50 миллионов автомобилей, 10 миллионов из которых могут быть подключены к интернету.
Обновлено в 04:13
Кино
В сети появился трейлер новых «Ангелов Чарли»
Обновлено в 10:22
Здоровье
Врач-иммунолог назвал главную причину низкого иммунитета
Специалист считает, что именно на фоне стресса организм становится более восприимчив к вирусам и бактериям, что и вызывает заболевания.
Обновлено вчера в 23:59
Недвижимость
Получить в собственность квартиру в новостройке станет проще
"Благодаря новой инвестиционной схеме застройщик разделит интересы жильцов: только проведя кадастровый учет и запустив процедуру регистрации квартир в собственность, он сможет получить от банка средства дольщиков", - поясняет Надежда Лещенко.
Обновлено в 01:00
Политика
В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича
Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено вчера в 03:40
Экономика
ЦБ ожидает роста зарплат в России во II-III кварталах
Рост зарплат в России во II-III кварталах 2019 года может составить около 2% в годовом выражении, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ.
Обновлено в 10:31