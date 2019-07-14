Экономика

Банк «Открытие» потребовал арестовать имущество бывшего руководстваКомсомольская правда вчера в 22:06

В арбитражный суд Москвы поступило заявление, в котором банк "ФК Открытие" просит арестовать имущество бывших топ-менеджеров компании и бывшего основного акционера АО "Открытие холдинг". Решение должно быть принято в качестве обеспечительных мер в деле о взыскании более 289,5 миллиарда рублей.
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Банк «ФК Открытие» попросил суд арестовать имущество бывшего руководства

Банк "ФК Открытие" подал в арбитражный суд Москвы заявление, в котором просит принять обеспечительные меры в виде ареста имущества ответчиков в деле о взыскании более 289,5 миллиарда рублей с бывших топ-менеджеров, а также бывшего основного акционера АО "Открытие холдинг".
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