Экономика

Банк «Открытие» попросил суд об аресте имущества бывших топ-менеджеровПраво.ру 01:58

Банк "Открытие" подал рекордный иск к бывшим топ-менеджерам Такое требование поступило в суд в рамках иска банка к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
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Банк «ФК Открытие» попросил суд арестовать имущество бывшего руководства

Банк "ФК Открытие" подал в арбитражный суд Москвы заявление, в котором просит принять обеспечительные меры в виде ареста имущества ответчиков в деле о взыскании более 289,5 миллиарда рублей с бывших топ-менеджеров, а также бывшего основного акционера АО "Открытие холдинг".
РИА Новостивчера в 09:38

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«ФК Открытие» требует арестовать имущество бывших топ-менеджеров

Коммерсантъвчера в 14:58

Банк «Открытие» просит арестовать имущество экс-руководителей и основного акционера почти на 300 миллиардов рублей

Эхо Москвывчера в 10:00

Банк «Открытие» попросил суд арестовать имущество бывших топ-менеджеров

РБКвчера в 11:08

Банк «ФК Открытие» требует ареста имущества своего экс-руководителя

News.ruвчера в 10:50

Банк «Открытие» попросил суд арестовать имущество экс-владельцев

RT на русскомвчера в 10:42

Банк «Открытие» через суд попросил арестовать имущество бывших топ-менеджеров

ФедералПрессвчера в 10:08

Банк «ФК Открытие» попросил суд арестовать имущество бывшего руководства

РИА Новостивчера в 09:38
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 06:39, Вашингтон
Политика

Оппозиция добивается регистрации на выборах в Мосгордуму протестами

В Москве 14 июля прошла несогласованная акция «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму», организованная штабом Алексея Навального.
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия

Пожар в центре Москвы ликвидирован

Обновлено в 06:35
Интернет

Microsoft начнет удалять заброшенные аккаунты

Microsoft меняет условия пользовательского соглашения и теперь будет удалять аккаунт, если в нем не было активности в течение двух лет.
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия

Кузнецова навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова еще раз навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии, привезла ей сладости, сообщается на сайте омбудсмена.
Обновлено в 03:44
Происшествия

Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами

Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 02:23
Шоу-бизнес

Чулпан Хаматова вновь сменила имидж

Обновлено 13 июля в 11:18
Наука

На Большом адронном коллайдере открыли новую частицу

Ученые открыли два новых возбужденных состояния прелестного бариона, которые могут быть новой частицей.
Обновлено в 03:24
Транспорт

Орешкин рассказал, как ехал на Lada Xray до Тольятти

Министр экономического развития России Максим Орешкин остался доволен поездкой из Москвы в Тольятти на автомобиле Lada Xray.
Обновлено в 06:30
Общество

В Роскачестве рассказали, как распознать телефонных мошенников

Специалисты Роскачества совместно с экспертами по кибербезопасности из компании Group-IB подготовили рекомендации, как распознать телефонных мошенников.
Обновлено в 04:16
Происшествия

В Ростовской области ФСБ ликвидировала ячейку «ИГ», готовившую теракты

ФСБ России задержала в Ростовской области двух участников ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство", сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Обновлено в 06:09
Происшествия

Протестующие против свалки в Ликино-Дулево перекрыли Егорьевское шоссе

Обновлено в 05:35
Теннис

Джокович рассказал, какова на вкус трава Уимблдона

Обновлено в 05:24
Общество

Стало известно о разрыве Поклонской с сектой царебожников

Депутат Госдумы Наталья Поклонская перестала поддерживать контакт с сектой царебожников и ее духовником, идеологом движения Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 07:17
Наука

Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток

Обновлено вчера в 23:05
Армия и оружие

Россия и Индия отказались от доллара при оформлении оружейных сделок

Россия и Индия договорились об отказе проводить расчеты в долларах при оформлении оружейных сделок, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 05:59
Экономика

«Известия» узнали о желании Бахрейна инвестировать в Крым €500 млн

Обновлено вчера в 21:43
Происшествия

В московской клинике женщина умерла во время массажа лица

Обновлено в 05:27
Политика

Лукашенко принял приглашение Зеленского посетить форум в Житомире

Белорусский лидер Александр Лукашенко принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить форум регионов в Житомире.
Обновлено в 05:16
Происшествия

В Анталье за два месяца умерли 13 украинцев

В туристической Анталье на юге Турции за два месяца умерли 13 украинцев, сообщает издание Twnews.com 15 июля 2019 года.
Обновлено в 05:04
Спорт

Мальцев и Гурбанбердиева выиграли золото ЧМ в технической программе

Обновлено в 04:48
Культура

Губерниева раскритиковали за «папа, отец, бацька» в адрес Лукашенко

Российский телеведущий Дмитрий Губерниев на открытии фестиваля «Славянский базар» в Витебске восхитился президентом Белоруссии Александром Лукашенко, назвав его «бацькой».
Обновлено в 05:52
Происшествия

Спасавший свой дом в Иркутской области от паводка мэр ушел в отставку

Обновлено в 00:42
Футбол

Футболист Гризманн провёл первую тренировку в «Барселоне»

Обновлено в 06:28
Происшествия

В Люберцах на криминальной сходке задержали внука Деда Хасана

Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес

Режиссер Резо Гигинеишвили женится в третий раз

Режиссер Резо Гигинеишвили готовится в третий раз жениться. Его избранницей является бизнесвумен Надежда Оболонцева.
Обновлено в 01:18
Космос

Опубликован снимок марсохода Curiosity с орбиты Марса

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало в субботу снимок марсохода Curiosity, сделанный с орбиты Марса, передает Space.com.
Обновлено вчера в 07:57
Происшествия

Водитель перевернувшегося в Башкирии автобуса назвал причину ДТП

Ехавший в Набережные Челны автобус перевернулся на трассе Уфа – Белорецк. В салоне находились 39 пассажиров.
Обновлено вчера в 16:18
Происшествия

Третий сотрудник ЦНИИМаш арестован по делу о госизмене

Уже третий сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) арестован по делу о госизмене; 4 июля Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест Сергея Мещерякова, сообщили "Интерфаксу" в инстанции.
Обновлено в 04:44
Экономика

Mail.Ru может помешать слиянию «Яндекс.Такси» и «Везет»

В пресс-службе "Везёт" сообщили, что группа компаний не нарушает условия предоставления займа сделкой с "Яндекс.Такси".
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Обнаженное фото молодой миллиардерши Кайли Дженнер смутило фанатов

Обновлено в 05:42
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Вадим Станиславович Беляев
Российский бизнесмен
Российский финансист и предприниматель. Был основателем и крупнейшим акционером финансовой группы «Открытие» до 2017 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Рубен Абелович Аганбегян
Российский бизнесмен
Российский финансист, инвестиционный банкир и топ-менеджер. Член совета директоров ОАО «Открытие Холдинг», бывший президент банка «ФК Открытие».
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