Экономика
Банк «Открытие» попросил суд об аресте имущества бывших топ-менеджеровПраво.ру 01:58
Банк "Открытие" подал рекордный иск к бывшим топ-менеджерам Такое требование поступило в суд в рамках иска банка к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
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Банк "ФК Открытие" подал в арбитражный суд Москвы заявление, в котором просит принять обеспечительные меры в виде ареста имущества ответчиков в деле о взыскании более 289,5 миллиарда рублей с бывших топ-менеджеров, а также бывшего основного акционера АО "Открытие холдинг".РИА Новостивчера в 09:38
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Банк «Открытие» через суд попросил арестовать имущество бывших топ-менеджеров
ФедералПрессвчера в 10:08
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