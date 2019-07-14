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с чего всё началось

Банк "Открытие" подал рекордный иск к бывшим топ-менеджерам Такое требование поступило в суд в рамках иска банка к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.

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