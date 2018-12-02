Футбол
Встреча закончилась ничьей 0:0. Несмотря на отсутствие голов, матч запомнился ссорой главного тренера «Ниццы» Патрика Виейра и нападающего Марио Балотелли. Инцидент произошел 75-й минуте встречи, после того как Виейра заменил Балотелли на Бассема Срарфи.
Sport24.ruвчера в 19:54
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