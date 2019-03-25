Авто

АвтоВАЗ вновь модернизирует внедорожник Lada 4x4Российская газета 04:26

Компания АвтоВАЗ запланировала провести обновление текущего поколения Lada 4x4. Инженеры выделили 17 ключевых пунктов, которые призваны сделать отечественный внедорожник более комфортным.
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