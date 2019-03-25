Авто
АвтоВАЗ вновь модернизирует внедорожник Lada 4x4Российская газета 04:26
Компания АвтоВАЗ запланировала провести обновление текущего поколения Lada 4x4. Инженеры выделили 17 ключевых пунктов, которые призваны сделать отечественный внедорожник более комфортным.
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Экономика
Минфин предложил увеличить минимальную цену на шампанское
Министерство финансов России предложило увеличить минимальную розничную цену на шампанское с 164 рублей за 0.75 литра до 204 рублей.
Обновлено в 11:18
Политика
Турция может разрешить россиянам въезд по внутренним паспортам
Россия и Турция начали переговоры о взаимном посещении гражданами стран по внутренним паспортам, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Обновлено в 08:07
Происшествия
Три человека пострадали при нападении неизвестного с ножом в Японии
Три человека пострадали при нападении неизвестного с ножом в японском городе Фукуока.
Обновлено в 09:28
Здоровье
В Госдуме рассказали о причинах весеннего обострения у россиян
В Госдуме рассказали о причинах весеннего обострения, возникающего у 30% людей с психическими заболеваниями.
Обновлено в 11:19
Политика
В СБУ подтвердили, что Прозоров является экс-сотрудником ведомства
В Службе безопасности Украины подтвердили информацию о том, что Василий Прозоров, который дал пресс-конференцию в Москве, является бывшим сотрудником СБУ.
Обновлено в 08:49
Политика
Трамп в понедельник признает Голанские высоты частью Израиля
Президент США Дональд Трамп позже в понедельник официально признает Голанские высоты частью Израиля, подтвердил вице-президент США Майк Пенс.
Обновлено в 11:22
Футбол
«Реал» предложит за Мбаппе рекордную сумму
Мадридский «Реал» собирается предложить ПСЖ 280 миллионов евро за переход нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает France Football.
Обновлено в 10:55
Армия и оружие
Крейсер «Адмирал Нахимов» получит «неотвратимое оружие»
Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» после модернизации получит унифицированные пусковые установки и сможет нести различные типы ракет.
Обновлено в 04:42
Футбол
Кокорин до сих пор не обследован врачами «Зенита»
Обновлено в 10:58
Общество
Минобрнауки получило эмблему с совой
Министерство образования и науки России получило новый геральдический знак, на котором изображена сова.
Обновлено в 10:36
Политика
Экс-глава Росгеологии объяснил свою отставку «плановой ротацией»
Экс-глава Росгеологии Роман Панов, об отставке которого стало известно 22 марта, объяснил ее "плановой ротацией", однако отметил, что и скандал вокруг бывшего первого замглавы холдинга Руслана Горринга также оказал влияние на принятое акционером решение.
Обновлено в 09:59
Политика
В Польше заявили, что не оспаривают роль СССР в победе над фашизмом
Польские власти не оспаривают роль СССР в победе над гитлеровской Германией, однако не считают необходимым приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, которая будет отмечаться 1 сентября этого года.
Обновлено в 11:18
Политика
Россия решила не отправлять наблюдателей на выборы президента Украины
Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины.
Обновлено в 03:56
Наука
Ученые выяснили, что помогает жить дольше
Оказывается, что дольше живут те самки, которым помогали справляться с птенцами.
Обновлено вчера в 19:07
Армия и оружие
Российский летающий карабин для уничтожения дронов сняли на видео
В интернет попали видео с испытаний летающего карабина, который изобрели в России для уничтожения беспилотников.
Обновлено в 11:18
Политика
Reuters: Мэй пообещала уйти в отставку в случае одобрения Brexit
Премьер Тереза Мэй пообещала уйти в отставку, если парламент одобрит ее сделку с Евросоюзом по Brexit.
Обновлено в 09:30
Общество
Глава ФСИН предложил перерабатывать мусор осужденным в колониях
Глава ФСИН Геннадий Корниенко предложил осужденным перерабатывать твердые коммунальные отходы.
Обновлено в 09:48
Шоу-бизнес
Александр Буйнов сильно заболел в свой день рождения
Обновлено в 02:16
Авто
Toyota в России отзывает 350 автомобилей GT86
По информации, размещенной на сайте Росстандарта, компания Toyota проведет в нашей стране мероприятия по проведению добровольного отзыва 350 автомобилей Toyota GT86.
Обновлено в 08:21
Политика
Помпео обсудил с Лавровым ситуацию в Венесуэле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 10:52
Культура
Оголившийся в Третьяковке художник раскрыл свои мотивы
Обновлено в 03:43
Финансы
Что произойдет с рублем после заседания Банка России
По итогам пятничного заседания Банка России ключевая ставка осталась неизменной, а риторика ЦБ несколько смягчилась, что нашло отражение в снижении прогнозов по инфляции.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
Куман: «В концовке подумал, что немцы забьют»
Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман поделился эмоциями от поражения от сборной Германии в матче квалификации Евро-2020 .
Обновлено в 03:58
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйка
Обновлено в 09:04
Общество
Барнаульская учительница уволилась из-за фото в купальнике
Татьяна Кувшинникова, учительница русского языка и литературы барнаульской школы № 13, все-таки уволилась из-за скандала, возникшего в начале февраля 2019 года по поводу совершенно безобидного фото в соцсетях.
Обновлено в 06:22
Музыка
Умер музыкант-авангардист Скотт Уокер
Уокера называли одним из самых загадочных музыкантов современности, отмечает BBC News.
Обновлено в 09:00
Игры
Bethesda раздаёт Morrowind в честь юбилея The Elder Scrolls
Обновлено в 10:54
Единоборства
Лебедев может быть восстановлен в статусе чемпиона WBA
Скорее всего, Лебедев будет восстановлен в статусе чемпиона мира и защитит свой титул летом, - цитирует Корнилова Р-Спорт.
Обновлено в 09:23