Футбол

Австралия — Ливан 3:0
Спорт-Экспресс
03:27

Австралия — Ливан
3 – 0
Матч завершён
Товарищеские матчи, сегодня
6′
Омар Бугиэль
Mohamad Haidar
Мартин Бойл
19′
Мартин Бойл
41′
Мэтью Райан
Данни Вукович
46′
60′
Самир Аяс
Раби Атайя
Авер Мабил
Мэтью Лекки
66′
Мэтью Лекки
68′
Томи Юрич
Эндрю Нэббаут
69′
70′
Бассель Жради
71′
Nour Mansour
Moataz Bellah Al Junaidi
Мустафа Амини
Джеймс Джегго
74′
75′
Бассель Жради
Nader Matar
Трент Сэйнсбери
82′
Арон Муй
Тим Кэйхилл
82′
85′
Mohamad Haidar
Hassan Samih Chaito
Трент Сэйнсбери
Мэтью Джурман
85′
87′
Walid Ismail
Hassan Chaito
38-летний форвард последний, 108-й раз наденет футболку сборной Австралии. Многие фанаты надели на игру футболки с четверкой - привычным номером Кэйхилла. Всего за Австралию с 2004 по 2018 год Кэйхилл отыграл 107 матчей и забил рекордные 50 голов.
Спорт-Экспресс03:27

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