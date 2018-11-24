Армия и оружие
Учения ВМС США в Средиземном море продлятся до 1 декабря. В воскресенье, 25 ноября, авианосная ударная группа Военно-морских сил США во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» начала учения в Средиземном море.
ТК Звездавчера в 20:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Военные учения ВМС США с участием авианосца «Гарри Трумэн» стартовали в Средиземном море
Политическая Россия10:49
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 14:50, Ашберн
Армия и оружие
Специалисты российских войск РХБЗ ведут мониторинг ситуации в Алеппо
Обновлено в 14:30
Армия и оружие
ВМС Украины обвинили Россию в обстреле корабельной группы
Обновлено в 14:44
Армия и оружие
Амфибийно-десантная группа ВМС США вошла в Средиземноморье
В акваторию Средиземного моря через Гибралтарский пролив вошли ударная амфибийно-десантная корабельная группа ВМС США, передает "Интерфакс" со ссылкой на данные мониторинга западных морских ресурсов.
Обновлено в 14:28
Армия и оружие
Украинские военные отбили свои Рассадки
По словам Филипоненко, с 2015 года, согласно Минским соглашениям, населенный пункт Рассадки находится на территории, подконтрольной Украине, передает РИА Новости.
Обновлено в 13:19
Армия и оружие
В ДНР заявили об обстреле Украиной юга республики из минометов
Обновлено в 13:18
Армия и оружие
Business Insider объяснил популярность С-400 за рубежом
Как отмечает издание, в последние годы России удалось заключить многочисленные контракты на поставку С-400.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие
В России разрабатывают танк-беспилотник с пушкой-рельсотроном
Сообщается, что в России планируют строительство танков с электромагнитными пушками и боевыми лазерами.
Обновлено в 13:33
Армия и оружие
Новым главой Генштаба армии Израиля стал Авив Кохави
Правительство Израиля утвердило в воскресенье новым главой Генштаба израильской армии генерала Авива Кохави, который заменит на этой должности Гади Айзенкота 15 января 2019 года.
Обновлено в 12:37
Армия и оружие
Новая РЛС взяла под контроль небо над Центральной Россией
«Новая РЛС повысила боевые возможности Западного военного округа по контролю воздушного пространства в южной части Центральной России», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 12:45
Армия и оружие
СМИ сообщили о намерении ФРГ увеличить армию
Обновлено в 13:30
Армия и оружие
Британия опасалась химатаки на миноносец после отравления в Солсбери
Находившийся в Черногории экипаж британского эскадренного миноносца HMS Duncan получил распоряжение экстренно вернуться на борт корабля, когда стало известно об инциденте с отравлением в Солсбери 4 марта.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие
Президент Латвии посетил зону конфликта в Донбассе
Глава Латвии решил посетить зону конфликта в рамках своего визита на Украину, где ему еще предстоит ряд переговоров с лидерами государства.
Обновлено в 12:13
Армия и оружие
Морские пехотинцы Северного флота прошли горную подготовку
Накануне Дня морской пехоты военнослужащие разведывательного батальона отдельной бригады морской пехоты Северного флота отработали комплекс тренировок по горной подготовке.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие
Сирийские СМИ сообщили о переправке боевиков из Идлиба в Турцию
Проправительственная сирийская газета al-Watan со ссылкой на местные источники сообщила, что Турция перевезла значительное число боевиков из демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб в палаточный лагерь в турецком городе Нусайбин на границе двух стран.
Обновлено в 08:56
Армия и оружие
Беспилотник ВВС США несколько часов вел разведку у границ России
Как передает агентство "Интерфакс", аппарат вылетел с расположенной на Сицилии авиабазы и вел разведку около Калининградской области, находясь на высоте 15 тысяч метров.
Обновлено в 10:40