Футбол
«Аугсбург» уволил главного тренера Мануэля БаумаСпорт-Экспресс 11:14
Мануэль Баум отправлен в отставку с поста главного тренера "Аугсбурга", сообщает официальный сайт немецкой команды. Вместе с 39-летним специалистом клуб покинул его помощник, известный в прошлом немецкий голкипер Йенс Леманн.
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Предвыборный штаб действующего президента Украины Петра Порошенко объяснил идею билбордов, на которых глава государства изображён вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
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Армия и оружие
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