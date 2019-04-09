Футбол

«Аугсбург» уволил главного тренера Мануэля БаумаСпорт-Экспресс 11:14

Мануэль Баум отправлен в отставку с поста главного тренера "Аугсбурга", сообщает официальный сайт немецкой команды. Вместе с 39-летним специалистом клуб покинул его помощник, известный в прошлом немецкий голкипер Йенс Леманн.
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Мануэль Баум и Йенс Леманн уволены из тренерского штаба «Аугсбурга»

РИА Новости12:18

«Аугсбург» уволил главного тренера и его помощника Йенса Леманна

Sport24.ru10:47

«Аугсбург» уволил главного тренера Мануэля Баума

Спорт-Экспресс11:14

«Аугсбург» уволил главного тренера и его помощника Леманна

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Матч ТВ11:26

«Аугсбург» уволил главного тренера Баума и его ассистента Леманна

Sports.ru11:17
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Мануэль Баум
Немецкий футбольный тренер
German former footballer who is the current manager of FC Augsburg.
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