Футбол
«Атлетико» ушел от поражения в Жироне благодаря автоголу
«Атлетико» ушел от поражения в Жироне благодаря автоголуМатч ТВ12:10
|17′
Антуан Гризманн
|41′
Коке
Кристиан Стуани
|45′+2′
|64′
Родриго Эрнандес
Анхель Корреа
Патрик Робертс
Порту
|66′
Яссин Буну
Горка Ирайсос
|72′
|72′
Томас Парти
|74′
Сантьяго Арьяс
Желсон Мартинш
|82′
Хонас Рамальо
Алекс Гарсия Серрано
Valery Fernandez Estrada
|84′
|89′
Диего Коста
|89′
Сауль Ньигес
|43%
|Владение мячом
|57%
|80%
|Процент точных передач
|84%
|5
|Удары в сторону ворот
|8
|3
|Удары в створ ворот
|3
|3
|Сейвы вратарём
|2
|1
|Офсайды
|–
|2
|Угловые
|9
|13
|Отборы
|16
|6
|Фолы
|16
|–
|Желтые карточки
|5
|–
|Красные карточки
|–
Жирона
Расстановка 3‑4‑3
1
Ирайзоз
4
Рамальо
2
Бернардо
15
Рамирес
29
Порро
34
Fernandez Estrada
8
Понс
6
Гранель Ноге
9
Порту
7
Стуани
10
Гарсия
13
Облак
18
Мартинш
15
Савич
21
Эрнандес
8
Сауль
6
Коке
10
Корреа
5
Парти
11
Лемар
19
Коста
7
Гризманн
Атлетико
Расстановка 4‑4‑2
«Жирона» на своем поле сыграла вничью с «Атлетико» в матче 14-го тура чемпионата Испании. В составе хозяев поля единственный гол забил Кристиан Стуани, а также мяч в свои ворота в концовке срезал Хонас Рамальо.
Матч ТВ12:10
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