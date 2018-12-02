Футбол

«Атлетико» ушел от поражения в Жироне благодаря автоголу
Матч ТВ
12:10

Жирона — Атлетико
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Монтиливи
17′
Антуан Гризманн
41′
Коке
Кристиан Стуани
45′+2′
64′
Родриго Эрнандес
Анхель Корреа
Патрик Робертс
Порту
66′
Яссин Буну
Горка Ирайсос
72′
72′
Томас Парти
74′
Сантьяго Арьяс
Желсон Мартинш
82′
Хонас Рамальо
Алекс Гарсия Серрано
Valery Fernandez Estrada
84′
89′
Диего Коста
89′
Сауль Ньигес
«Жирона» на своем поле сыграла вничью с «Атлетико» в матче 14-го тура чемпионата Испании. В составе хозяев поля единственный гол забил Кристиан Стуани, а также мяч в свои ворота в концовке срезал Хонас Рамальо.
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