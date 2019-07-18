Футбол

«Атлетико» объявил о переходе ЭрмосоSport24.ru 07:57

Мадридский «Атлетико» на официальном сайте объявил о переходе в команду защитника «Эспаньола» Марио Эрмосо. 24-летний испанец заключил с «матрасниками» пятилетний контракт — до лета 2024 года.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«Атлетико» подписал защитника «Эспаньола» Эрмосо

Sports.ru08:14

«Атлетико» потратил 40 млн. евро на защитника «Эспаньола»

Sport.ru08:29

«Атлетико» объявил о переходе воспитанника «Реала» Эрмосо

Чемпионат08:15

«Атлетико» объявил о переходе Эрмосо

Sport24.ru07:57

Защитник «Эспаньола» Эрмосо перешел в «Атлетико»

Матч ТВ08:10

«Атлетико» купил Эрмосо у «Эспаньола»

Евро-футбол.ру08:34

Воспитанник «Реала» близок к переходу в «Атлетико»

Soccer.ru16 июля в 12:26
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 12:54, Вашингтон
Шоу-бизнес

Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии

Обновлено в 08:26
Происшествия

Иран объявил о задержании танкера с контрабандой в Персидском заливе

Обновлено в 07:47
Футбол

Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»

Обновлено в 11:15
Экономика

Минфин оценил идею отменить налоговые льготы на пальмовое масло

Идея отмены льгот по НДС на пальмовое масло является хорошей, но в Минфин она пока официально не поступала, и нужно будет просчитать инфляционные риски при ее реализации, заявил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.
Обновлено в 12:30
Авто

Lexus представил концепт Lexus GX для бездорожья

Концепт, как сообщили представители компании, представляет собой сочетание роскоши и непревзойденных внедорожных возможностей, и создан для того, чтобы вызвать у поклонников энтузиазм и увеличить продажи Lexus GX в США.
Обновлено в 10:38
Политика

В Петербурге и Ленинградской области введут электронные визы

Режим электронной визы будет введён на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, соответствующий указ будет подписан в четверг, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
Обновлено в 12:13
Политика

Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес

Иосифа Пригожина лишили во Франции водительских прав

Продюсера Иосифа Пригожина лишили водительских прав за лихачество во Франции.
Обновлено вчера в 18:00
Шоу-бизнес

Стала известна причина вражды Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Британцы думали, что супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон подружится с женой Гарри Меган Маркл.
Обновлено в 08:12
Происшествия

Роспотребнадзор назвал источник инфекции в детском лагере в Крыму

Источником инфекции в детском лагере «Лучистый» в Крыму оказались сотрудники столовой.
Обновлено в 09:58
Общество

Бумажные паспорта останутся легальными после перехода на электронные

Россияне смогут использовать бумажные паспорта после 2022 года, когда их выдача будет прекращена полностью из-за перехода на электронные носители.
Обновлено в 10:36
Политика

Путин в пятницу снова приедет в Иркутскую область

Владимир Путин в пятницу приедет Иркутскую область, чтобы проверить, как идет ликвидация последствий наводнения, сообщили в четверг в пресс-службе Кремля.
Обновлено в 08:14
Происшествия

Три энергоблока Калининской АЭС отключены из-за аварии

Обновлено в 02:11
Политика

Украина ввела пошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ

Украинский кабинет министров ввел специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного углеводородного газа.
Обновлено в 12:33
Происшествия

В результате взрыва в Афганистане погибли девять человек

Обновлено в 10:38
Гаджеты

Пользователи iPhone все чаще стали переходить на Android-смартфоны

Отмечается, что в июне 2019 года 18% владельцев iPhone (включая 26% владельцев iPhone X) поменяли свои смартфоны на продукцию Samsung.
Обновлено в 10:50
Спорт

Ромашина побила достижение Ана по победам на чемпионатах мира

Ранее Ромашина вместе со Светланой Колесниченко выиграла золотые медали в произвольной программе в соревнованиях дуэтов в рамках чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея).
Обновлено в 11:07
Политика

Генерального директора «Рустави 2» уволили

Новый владелец грузинской телекомпании «Рустави 2» Кибар Халваши уволил генерального директора канала Нику Гварамию, сообщает «Говорит Москва».
Обновлено в 10:37
Политика

Путин подписал закон об упрощении подтверждения инвалидности

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий лицам с ограниченными возможностями здоровья подавать в профильные органы справки, подтверждающие инвалидность для получения социальной поддержки и госуслуг, в электронном виде.
Обновлено в 09:54
Политика

Турция назвала несправедливым решение США по программе F-35

МИД Турции заявил о несправедливости решения США об исключении страны из программы по производству истребителей F-35 из-за того, что Анкара купила российские ЗРК С-400.
Обновлено вчера в 21:49
Политика

Путин поручил отменить штрафы с камер, размещённых с нарушениями

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2020 года решить вопрос с отменой штрафов с камер, которые размещены с нарушениями.
Обновлено в 12:01
Политика

На Донбассе объявили бессрочное перемирие

Контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное летнее перемирие.
Обновлено в 06:18
Происшествия

После провоза клиента Blablacar в кабине поезда началась проверка

Октябрьская железная дорога начала служебную проверку после информации о том, что машинист поезда вез клиента сервиса BlaBlaCar в своей кабине, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 12:25
Армия и оружие

Украинские силовики обстреляли окраины Донецка, ранена женщина

Украинские силовики днем 18 июля из автоматических гранатометов и стрелкового оружия обстреляли окраины Донецка.
Обновлено в 12:43
Политика

Путин назвал главное условие урегулирования конфликта в Донбассе

Президент России Владимир Путин в рамках встречи с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком в Санкт-Петербурге рассказал, что является основным условием полноценного урегулирования конфликта в Донбассе.
Обновлено в 12:37
Политика

Китай польщен словами Лаврова о китайской угрозе

МИД Китая высоко оценил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что "китайская угроза" для Сибири и Дальнего Востока - лишь раскрученный миф, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.
Обновлено вчера в 07:40
Кино

Вышел полноценный трейлер хоррора «Оно 2»

В сети появился дебютный трейлер второй части хоррора «Оно» — продолжения фильма 2017 года Андреса Мускетти.
Обновлено в 12:04
Происшествия

В результате ДТП в Туве погибли семь человек

Обновлено в 12:14
Происшествия

В подмосковном Ликино-Дулёво продолжаются митинги против свалки

В подмосковном Ликино-Дулёво продолжаются протесты на месте, отданном под свалку.
Обновлено в 10:40
Авто

Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4

В середине 2000-х годов в основу автомобиля легли агрегаты внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 03:44
ещё по теме
Марио Эрмосо
Испанский футболист
Испанский футболист, защитник клуба «Эспаньол».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное