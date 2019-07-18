Футбол
«Атлетико» объявил о переходе ЭрмосоSport24.ru 07:57
Мадридский «Атлетико» на официальном сайте объявил о переходе в команду защитника «Эспаньола» Марио Эрмосо. 24-летний испанец заключил с «матрасниками» пятилетний контракт — до лета 2024 года.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 12:54, Вашингтон
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