Футбол

Аршавин заявил, что в сборной России должны быть только россияне
Вечерняя Москва
08:30

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин рассказал, что в футбольную команду должны входить российские спортсмены.
Вечерняя Москва08:30
Андрей Аршавин
Я против натурализации - за сборную России должны играть российские футболисты. Но натурализация натурализации рознь, родители Романа Нойштедтера родились в России, Юрий Лодыгин родился в России - это одно, но когда за сборную России играют бразильцы, я не вижу в этом смысла.
— Андрей Аршавин, российский футболистТАСС 04:30

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Аршавин выступил против натурализации в сборной России

РИА Новости05:28

Андрей Аршавин: Я против того, чтобы за сборную играли бразильцы

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Аршавин: я против натурализации, за сборную должны играть российские футболисты

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Андрей Аршавин: «Я против натурализации»

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Андрей Аршавин: «Я против натурализации»

Sportbox.RU03:50

«За сборную России не должны играть бразильцы». Аршавин высказался против натурализации

Sport24.ru03:44

Андрей Аршавин: «Я против натурализации. За сборную России должны играть российские футболисты»

Спорт-Экспресс03:34
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Марио Фигейра Фернандес
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Российский и бразильский футболист, защитник московского клуба ЦСКА и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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