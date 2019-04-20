Футбол

Аршавин оценил шансы «Зенита» на победу в РПЛГазета.Ru 11:29

Локомотив — ЦСКА
1 – 0
1-й тайм
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
Бенедикт Хеведес
13′
Бывший игрок петербургского "Зенита" Андрей Аршавин оценил шансы клуба на чемпионство, передает "Спорт-Экспресс". У футболиста спросили, можно ли уже считать сине-бело-голубых победителями Российской премьер-лиги (РПЛ).
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«Сегодня мы узнаем ответ на этот вопрос». Аршавин - о чемпионстве «Зенита»

Спорт-Экспресс11:06

Аршавин назвал ошибки ЦСКА в РПЛ непозволительными

Газета.Ru11:51
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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