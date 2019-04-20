Аршавин оценил шансы «Зенита» на победу в РПЛГазета.Ru 11:29

Бывший игрок петербургского "Зенита" Андрей Аршавин оценил шансы клуба на чемпионство, передает "Спорт-Экспресс". У футболиста спросили, можно ли уже считать сине-бело-голубых победителями Российской премьер-лиги (РПЛ).

Аршавин оценил шансы «Зенита» на победу в РПЛ

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