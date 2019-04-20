Футбол
Аршавин оценил шансы «Зенита» на победу в РПЛГазета.Ru 11:29
Бенедикт Хеведес
|13′
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
20
Игнатьев
33
Кверквелия
31
Рыбус
5
Хёведес
7
Крыховяк
59
Миранчук
11
Миранчук
8
Фарфан
4
Фернандеш
9
Смолов
35
Акинфеев
50
Бекао
78
Дивеев
23
Магнуссон
14
Набабкин
42
Щенников
77
Ахметов
8
Влашич
98
Обляков
17
Сигурдссон
9
Чалов
ЦСКА
Расстановка 5‑4‑1
Бывший игрок петербургского "Зенита" Андрей Аршавин оценил шансы клуба на чемпионство, передает "Спорт-Экспресс". У футболиста спросили, можно ли уже считать сине-бело-голубых победителями Российской премьер-лиги (РПЛ).
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