Футбол

Аршавин: «Моя карьера уже закончена»
Евро-футбол.ру
14:02

Экс-полузащитник "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин подтвердил информацию о завершении карьеры футболиста.
Евро-футбол.ру14:02

Подробнее о событии

Андрей Аршавин: «Скорее всего, я завершил свою карьеру»

Матч ТВ17:44

Андрей Аршавин: «Скорее всего, я завершил свою карьеру»

Sportbox.RU17:44

Аршавин подтвердил завершение карьеры

Нева Спорт14:05

Аршавин: «Моя карьера уже закончена»

Евро-футбол.ру14:02

Аршавин: моя карьера уже закончена

Чемпионат13:44

Андрей Аршавин: «Благодаря „Арсеналу“ меня узнали по всему миру, но с „Зенитом“ связаны лучшие воспоминания»

Спорт-Экспресс13:45

Андрей Аршавин: «Моя карьера закончена. Слухи о возвращении исходили не от меня»

Sports.ru13:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7125 источников, обновлено в 18:51, Ашберн
Футбол

Модрич впервые в карьере получил «Золотой мяч»

Обновлено в 18:32
Футбол

«Арсенал» одержал победу над «Зенитом» в 16-м туре РПЛ

Тульский «Арсенал» взял верх над петербургским «Зенитом» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 18:43
Футбол

«Леванте» за четверть матча разгромил «Атлетик»

Обновлено в 17:25
Футбол

«Байер» сыграл вничью с «Нюрнбергом» в матче Бундеслиги

В матче 13-го тура немецкой Бундеслиги «Нюрнберг» сыграл вничью с леверкузенским «Байером».
Обновлено в 17:44
Футбол

Олег Кононов: «Глушаков проводит качественные игры»

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов заявил, что доволен игрой капитана команды Дениса Глушакова в трех последних матчах.
Обновлено в 18:36
Футбол

Гол Милика принес «Наполи» победу над «Аталантой»

Обновлено в 17:18
Происшествия

Названа возможная причина смерти молодого игрока «Локомотива»

Обновлено в 15:26
Футбол

Фернанду Сантуш: Сборная Португалии мечтает выиграть Лигу наций

Напомним, что сборная Португалии в полуфинале турнира сыграет против команды Швейцарии.
Обновлено в 16:00
Футбол

Ребров: жена до сих пор на меня обижается после матча с «Локомотивом»

Жена до сих пор после вчерашнего обижается, дуется, почти не разговаривает со мной. Катя в такие моменты всегда очень ругается.
Обновлено в 13:34
Футбол

Хавбек «Монако» Головин скучает по России

Головин встретился с юными футболистами и рассказал, что скучает по родине.
Обновлено в 16:48
Футбол

Гол Нойштедтера помог «Фенербахче» сыграть вничью с «Касымпашой»

Гол защитника сборной России Романа Нойштедтера помог его клубу «Фенербахче» сыграть вничью с «Касымпашой» в 14-м туре чемпионата Турции.
Обновлено в 17:31
Футбол

Система VAR будет использована уже в плей-офф Лиги чемпионов-2019

Как сообщает официальный сайт организации, система VAR начнет действовать уже с 1/8 финала Лиги чемпионов, в финале Лиги Европы, а также в финальной стадии Лиги наций-2019.
Обновлено в 13:02
Футбол

Черчесов назвал приоритеты сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, какие задачи являются приоритетными для национальной команды.
Обновлено в 13:55
Футбол

Фанат «Тоттенхэма» арестован за бросок бананом

Один из болельщиков «Тоттенхэма» был арестован за то, что бросил на поле шкурку от банана, после гола нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.
Обновлено в 13:40
Футбол

Защитник «Спартака» Ещенко может выбыть на долгий срок

Обновлено в 12:07
ещё по теме
Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное