Футбол
Валенсия — Арсенал 2:4ТАСС 16:52
Кевин Гамейро
|11′
|17′
Пьер-Эмерик Обамеянг
Эсекьель Гарай
|38′
Хосе Луис Гайя
|43′
|50′
Александр Ляказетт
Кристиано Пиччини
Карлос Солер
|56′
Кевин Гамейро
|58′
|62′
Месут Озил
Генрих Мхитарян
|63′
Месут Озил
|69′
Пьер-Эмерик Обамеянг
|71′
Сеад Колашинац
Шкодран Мустафи
Гонсалу Гедеш
Ферран Торрес
|71′
Родриго Морено
Санти Мина
|71′
|80′
Лукас Торрейра
Маттео Гендузи
|88′
Пьер-Эмерик Обамеянг
Габриэл Паулиста
|90′+2′
|90′+2′
Александр Ляказетт
Валенсия
Расстановка 4‑4‑2
13
Нето
8
Солер
24
Гарай
5
Паулиста
14
Гайя
18
Васс
10
Парехо
17
Коклен
20
Торрес
22
Мина
9
Гамейро
2 ×
1
Чех
18
Монреаль
5
Папастатопулос
6
Косьельни
15
Мэйтленд-Найлс
34
Джака
29
Гендузи
20
Мустафи
9
Ляказетт
7
Мхитарян
14
Обамеянг
3 ×
Арсенал
Расстановка 3‑4‑3
Английский футбольный клуб "Арсенал" в гостях одержал победу над испанской "Валенсией" со счетом 4:2 в ответном матче полуфинала Лиги Европы и вышел в финал турнира.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 17:09, Ашберн
Происшествия
При взрыве смертника в Багдаде погибли восемь человек
Обновлено в 15:45
Происшествия
В Москве скончался журналист Сергей Доренко
В четверг, 9 мая, на 60-м году жизни скончался известный российский журналист, теле- и радиоведущий Сергей Доренко.
Обновлено в 16:41
Происшествия
Опубликовано видео момента аварии с Сергеем Доренко
Обновлено в 15:41
Армия и оружие
Западные СМИ делятся впечатлениями от Парада Победы в Москве
Западная пресса делится со своими читателями от Парада Победы в Москве, отмечая мощь продемонстрированной на Красной площади военной техники, несмотря на отмененный в последний момент пролет авиации.
Обновлено в 09:57
Игры
Новая часть Tom Clancy’s Ghost Recon получит подзаголовок «Breakpoint»
Первые слухи о грядущей новинке Уже сегодня вечером, 9 мая в 21:30 по московскому времени, состоится мировая премьера новой части знаменитой серии от компании Ubisoft – Tom Clancy’s Ghost Recon.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Аэропорт во Франкфурте приостанавливал работу из-за дрона
Работа одного из крупнейших в Европе аэропортов во Франкфурте-на-Майне была приостановлена на полчаса из-за беспилотника, сообщает информационный портал Hessenschau со ссылкой на представителя воздушной гавани.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП
Обновлено в 13:56
Общество
Стало известно имя сына принца Гарри и Меган Маркл
Решение о наделении титулом принимает королева Елизавета II. Принц Гарри и актриса Маркл стали мужем и женой в мае 2018 года.
Обновлено вчера в 12:14
Общество
В Подмосковье ветер повалил более 40 деревьев
Ветер повалил в Подмосковье более 40 деревьев. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.
Обновлено в 14:14
Политика
Трамп выдвинет Шанахана на пост главы Пентагона
Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс сообщила, что американский лидер Дональд Трамп выдвинет Патрика Шанахана на пост главы Пентагона.
Обновлено в 16:15
Авто
Появились первые рендеры универсала Toyota Camry
Пересмотренная подоконная линяя, восходящая к багажнику, стекло багажной двери с усиленным наклоном и другие задние двери избавили автомобиль от характерной многим универсалам «тяжеловесности», сделав его максимально легким и приемистым.
Обновлено в 05:48
Общество
В Москве запустили праздничный салют в честь Дня Победы
Десятиминутный салют в честь Дня Победы состоялся в Москве в четверг, было дано 10 тыс. выстрелов.
Обновлено в 15:11
Музыка
Букмекеры пророчат Сергею Лазареву второе место на «Евровидении-2019»
Букмекеры определили Сергея Лазарева в тройку победителей в конкурсе «Евровидение» после певца из Нидерландов.
Обновлено в 13:04
Общество
Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади
Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено в 10:52
Общество
На параде в Нижнем Тагиле показали «фашиста» в клетке
Клетку с собаками и артистом, изображающим фашиста, провезли по улицам Нижнего Тагила после парада.
Обновлено в 16:25
Хоккей
Илья Воробьев: «У Малкина и Кучерова не кликает»
Главный тренер сборной России Илья Воробьев ответил на вопросы журналистов перед стартом чемпионата мира.
Обновлено в 08:40
Футбол
«Ювентус» может уволить Аллегри из-за его требований
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может покинуть клуб из-за своих требований.
Обновлено в 15:52
Политика
Трамп отказался называть Россию врагом
Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет называть Россию врагом. Его слова в четверг, 9 мая, передает ТАСС.
Обновлено в 14:38
Футбол
Кадырова возмутил приговор футболистам Мамаеву и Кокорину
Обновлено в 11:41
Происшествия
Столкновение троллейбуса с автомобилем привело к жертвам
В результате столкновения легкового автомобиля с троллейбусом в городе Дзержинск Нижегородской области погибли четыре человека, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление МЧС.
Обновлено в 16:56
Гаджеты
Samsung представила 64-мегапиксельный датчик для мобильных камер
Samsung Electronics представила два новых 0,8-микронных (пиксельных) датчика изображения - 64-мегапиксельную (Mp) Samsung ISOCELL Bright GW1 и 48-мегапиксельную ISOCELL Bright GM2.
Обновлено в 15:34
Происшествия
Суд приговорил Кокорина и Мамаева к реальным срокам заключения
Пресненский районный суд Москвы приговорил футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева к реальным срокам заключения, передает корреспондент RNS.
Обновлено вчера в 09:19
Хоккей
Россия - Норвегия: видеотрансляция первого матча сборной на ЧМ-2019
В пятницу, 10 мая, в Словакии стартует чемпионат мира по хоккею-2019. Сборная России в первом матче на турнире встречается с Норвегией.
Обновлено в 10:15
Политика
Путин отреагировал на отмену воздушной части парада Победы
Президент России Владимир Путин отреагировал на решение об отмене воздушной части военного парада в Москве из-за погоды и заметил, что не было необходимости рисковать жизнями летчиков и зрителей.
Обновлено в 09:35
Космос
SpaceX провела неудачные испытания парашютной системы
SpaceX провела в апреле на полигоне в штате Невада неудачное тестирование парашютной системы для мягкой посадки космического шаттла.
Обновлено в 05:53
Общество
МВД: в России 10 млн человек поучаствовали в акции «Бессмертный полк»
Во всех населённых пунктах России в акции «Бессмертный полк» приняли участие более 10 млн человек.
Обновлено в 12:06
Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Общество
Названо число ветеранов Великой Отечественной войны в России
Обновлено вчера в 17:21