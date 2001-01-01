«Арсенал» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛКоммерсантъ 13:37

Футболисты тульского «Арсенала» обыграли самарские «Крылья Советов» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счетом 1:0 (Джорджевич, 66). «Арсенал» поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ (30 очков после 21 матча).

Политика Помпео уведомил Лаврова о второй волне санкций по делу Скрипалей Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что госсекретарь США Майкл Помпео уведомил главу МИД РФ Сергея Лаврова о намерении применить «вторую волну» антироссийских санкций по делу Скрипалей.

Происшествия Виновник аварии на Можайке сдался полиции после призыва Кадырова Виновник аварии ДТП, в котором погибли женщина и несовершеннолетняя девочка, записал видео и сдался полиции.

Политика «Нафтогаз»: «Северный поток — 2» не заработает в заявленный срок Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что отказ Дании согласовать прохождение маршрута «Северного потока — 2» приведёт к тому, что газопровод не заработает в заявленный срок — 1 января 2020 года.

Культура Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.

Армия и оружие СБУ нашла среди украинских радикалов российских диверсантов Экстремисты якобы были завербованы спецслужбами РФ и действовали под видом «Украинской повстанческой армии», запрещенной в России.

Экономика Чистый убыток «ВЭБ.РФ» в прошлом году сократился в полтора раза За первый год работы под руководством Игоря Шувалов «ВЭБ.РФ» снизил чистый убыток в 1,6 раза, следует из отчетности госкорпорации.

Кино Умерла французский режиссер Аньес Варда В ночь с четверга на пятницу из-за осложнений от рака в возрасте 90 лет умерла французский режиссер, сценарист и продюсер Анес Варда.

Общество В Звездном городке простились с космонавтом Валерием Быковским Церемония прощания с пятым космонавтом Советского Союза Валерием Быковским завершилась в Звездном Городке, передает корреспондент РИА Новости из Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

Армия и оружие США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B ВВС США решили временно прекратить полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer.

Армия и оружие Болтон предостерёг от размещения в Венесуэле иностранных военных США будут рассматривать размещение вооружённых сил стран, которые находятся за пределами Западного полушария, в Венесуэле как «прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе».

Финансы Долги россиян приблизились к историческому рекорду Уровень долговой нагрузки россиян в 2019 году может достичь рекордного за пять лет.

Спорт Загитова о победе на ЧМ: хотелось кричать во всю глотку В соревнованиях женщин-одиночниц на ЧМ в Сайтаме российская сборная завоевала две медали: чемпионкой мира стала 16-летняя Алина Загитова, ее соотечественница Евгения Медведева принесла России бронзовую медаль.

Происшествия Крупнейший производитель троллейбусов заявил о массовых увольнениях Крупнейший производитель троллейбусов – завод «Тролза» – предупредил правительство Саратовской области о возможном увольнении половины сотрудников.

Происшествия «Детский мир» в центре Москвы проверяют после угрозы «минирования» Правоохранители приступили к проверке всех помещений Центрального детского магазина в центре Москвы после анонимного сообщения с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Экономика «Россети» направят 3 миллиарда рублей на цифровизацию Сибири Прибыль компании «МРСК Сибири» в 2018 году составила сумму в 0,8 миллиарда рублей, потери электроэнергии в сетях снизились до 7,81 процента, а средняя длительность перерыва электроснабжения сократилась на 21,4 процента.

Происшествия Невестку Юрия Дудя оштрафовали за побои Лефортовский суд Москвы вынес приговор жене брата видеоблогера Юрия Дудя Юлии, обвиняемой в нанесении побоев.

Политика Минобороны отказалось передать операторам частоты для 5G В ведомстве пояснили, что передавать эти частоты сотовым операторам пока рано и предложили использовать для сетей 5G частоты в диапазонах 4,8–4,99 ГГц и 27,1–27,5 ГГц.

Футбол Сборная Бразилии по футболу впервые за 69 лет выступит в белой форме Сборная Бразилии по футболу на выездных матчах Кубка Америки выступит в белой форме с голубыми воротничками.

Экономика «Транснефть» в 2018 году увеличила чистую прибыль на 17,5% Прибыль группы «Транснефть» в 2018 году составила 225,4 млрд рублей по международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Армия и оружие Подлодка «Великий Новгород» впервые прибыла в Севастополь Подводная лодка проекта 636.3 "Великий Новгород" впервые прибыла в Севастополь после вхождения в состав Черноморского флота.

Политика В Алжире применили водомёты для разгона демонстрации против президента Полиция Алжира 29 марта применила водомёты и слезоточивый газ в попытке разогнать сотни тысяч демонстрантов, которые вышли на улицы столицы североафриканской страны с требованием о немедленной отставке президента Абдельазиза Бутефлики, передаёт агентство Reuters.