Футбол

«Арсенал» на выезде обыграл «Уотфорд»ProstoProSport 16:53

Уотфорд — Арсенал
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Викаридж Роуд»
10′
Пьер-Эмерик Обамеянг
Трой Дини
11′
46′
Лукас Торрейра
Месут Озил
Этьен Капу
54′
59′
Константинос Мавропанос
Маттео Гендузи
Кико Фемения
Айзек Саксесс
59′
68′
Аарон Рэмзи
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
Уилл Хьюз
86′
Адам Мазина
Кен Сема
86′
Футболисты «Уотфорда» в домашнем матче 34-го тура чемпионата Англии проиграли «Арсеналу» из Лондона. Встреча, прошедшая в понедельник в Уотфорде на стадионе «Викарэйдж Роуд», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В их составе мяч на десятой минуте забил Пьер-Эмерик Обамеянг.
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