Футбол
«Арсенал» хочет арендовать у «Интера» Перишича с правом выкупаSport24.ru 10:33
«Арсенал» заинтересован в подписании полузащитника «Интера» Ивана Перишича. По информации BBC, лондонцы уже сделали предложение миланскому клубу — в «Арсенале» хотят арендовать 29-летнего хорвата до конца сезона с опцией возможного выкупа за 40 млн евро.
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