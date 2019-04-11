Футбол

«Арсенал» без проблем разобрался с «Наполи»Евро-футбол.ру 16:53

Арсенал — Наполи
2 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Четвертьфинал, сегодня
Стадион «Эмирейтс»
Аарон Рэмзи
15′
Калиду Кулибали
25′
46′
Эльсеид Хюсай
66′
Дрис Мертенс
Аркадиуш Милик
Александр Ляказетт
Алекс Ивоби
67′
Месут Озил
Генрих Мхитарян
67′
Лукас Торрейра
Мохамед Эль-Ненни
77′
83′
Фабиан Руис
Адам Уна
83′
Лоренцо Инсинье
Амин Юнес
В первом четвертьфинальном матче Лиги Европы "Арсенал" на "Эмирейтс" обыграл "Наполи". Достаточно уверенную игру провели лондонцы, добившись комфортного счета уже в первом тайме, а гости из Неаполя продемонстрировали крайне блеклый футбол.
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