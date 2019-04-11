«Арсенал» без проблем разобрался с «Наполи»Евро-футбол.ру 16:53

В первом четвертьфинальном матче Лиги Европы "Арсенал" на "Эмирейтс" обыграл "Наполи". Достаточно уверенную игру провели лондонцы, добившись комфортного счета уже в первом тайме, а гости из Неаполя продемонстрировали крайне блеклый футбол.

«Арсенал» без проблем разобрался с «Наполи»

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