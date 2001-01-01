Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Реала" рассказал, что в Мадриде его поддержат шестнадцать членов семьи из Исландии.

Арнор Сигурдссон: «Пригласил на игру с „Реалом“ шестнадцать членов своей семьи из Исландии»

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