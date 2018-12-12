Политика
Арестованный командир украинского катера отказался давать показания
Арестованный командир украинского катера отказался давать показанияRT на русском15:38
Командир катера «Бердянск» ВМС Украины Роман Мокряк, который был арестован в связи с нарушением российской границы в Керченском проливе, отказался от дачи показаний. Об этом сообщил его адвокат Илья Новиков.
RT на русском15:38
Оценить
41 человек отреагировал
Он не будет давать российским властям никаких показаний, пока его подчиненные не будут освобождены. Как командир, он считает, что он один отвечает за происходящее на борту, его экипаж выполнял его приказы и не может быть привлечен ни к какой ответственности.
— Илья Новиков, российский юристREGNUM 11:34
с чего всё началось
Командир задержанного во время инцидента в Керченском проливе катера «Бердянск» Роман Мокряк отказался до дачи показаний до того, как его подчиненные не будут освобождены, сообщил его адвокат Илья Новиков на своей странице в Facebook.Коммерсантъ14:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 15:43, Ашберн
Политика
Европарламент принял резолюцию против «Северного потока — 2»
Ранее палата представителей США приняла резолюцию против «Северного потока — 2». В частности, документ призывает европейские правительства отказаться от проекта, а президента США Дональда Трампа — «использовать все доступные средства для поддержки энергетической безопасности Европы».
Обновлено в 14:48
Политика
В парламенте Британии пройдёт голосование по вотуму недоверия Мэй
Голосование по вопросу о вотуме недоверия премьер-министру Великобритании Терезе Мэй состоится в британском парламенте вечером в среду, 12 декабря.
Обновлено в 03:20
Политика
Бывшего адвоката Трампа приговорили к трем годам тюрьмы
Бывшего адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна приговорили к трем годам тюремного заключения и штрафу почти в $2 млн.
Обновлено в 12:12
Политика
Мадуро обвинил советника Трампа в подготовке покушения на себя
Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что власти США готовили план по его свержению и убийству.
Обновлено в 13:28
Политика
Российские дипломаты потребовали для Бутиной гуманных условий в тюрьме
Российские дипломаты потребовали перевести арестованную в США Марию Бутину на более гуманные условия содержания в тюрьме.
Обновлено в 14:02
Политика
США призвали ООН к повторному введению санкций против Ирана
Вашингтон призывает к повторному введению санкций Совбеза ООН против Ирана по программе создания баллистических ракет, заявил в рамках заседания СБ ООН по Ирану госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 10:51
Политика
В Кремле отреагировали на слова Порошенко о войне с Россией
В Кремле отреагировали на слова президента Украины Петра Порошенко, назвавшего инцидент в Керченском проливе войной с Россией.
Обновлено в 06:47
Политика
В России могут ввести наказание за посты с неуважением к власти
Внесенный в Госдуму законопроект о наказании за публикации с неуважением к власти предлагает ввести ответственность за мелкое хулиганство, совершенное в интернете, пояснил замглавы комитета нижней палаты по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.
Обновлено в 15:32
Политика
В Москве пропала украинская журналистка
Обновлено в 10:09
Армия и оружие
Эрдоган анонсировал новую военную операцию в Сирии
Обновлено в 07:15
Политика
ЕС намерен продлить санкции против России на 6 месяцев
Европейский совет планирует продлить экономические санкции в отношении России на полгода из-за инцидента в Азовском море, сообщил журналистам высокопоставленный европейский чиновник.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие
«Звезда» показала видео взлета истребителя МиГ-35 на форсаже
Видео с практически вертикальным взлетом истребителя МиГ-35 в режиме форсажа опубликовал телеканал «Звезда».
Обновлено в 14:55
Политика
Асад обсудил с российской делегацией ситуацию в Сирии
Президент Сирии Башар Асад обсудил со спецпредставителем президента РФ Александром Лаврентьевым и замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым ситуацию в САР и пути ее развития.
Обновлено в 13:24
Политика
Путин вручил госпремии главам «Русфонда» и общества инвалидов
Президент России Владимир Путин в среду вручил государственные премии за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности в 2018 году председателю Всероссийского общества инвалидов Михаилу Терентьеву и руководителю "Русфонда" Льву Амбиндеру.
Обновлено в 09:57
Политика
Путин предложил ежегодно помогать ветеранам ВОВ
Президент России Владимир Путин предложил оказывать материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны каждый год, а не только в годы юбилея Победы.
Обновлено в 07:13