Международный арбитраж в Париже вынес решение в пользу украинского Ощадбанка по спору с Россией на $1,3 млрд в связи с утратой активов в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба Ощадбанка.

Украинский Ощадбанк заявил о выигрыше иска на $1,3 млрд против России

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