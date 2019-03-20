Гаджеты
Apple представила новые AirPodsКоммерсантъ 09:55
Американская корпорация Apple через свой онлайн-магазин представила новую модель беспроводных наушников AirPods.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 13:59, Ашберн
Экономика
Минтруд внес законопроект о пособиях семьям с низким доходом
Владимир Путин предложил выплачивать пособия на первого и второго ребенка семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов с 1 января 2020 года.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Владимир Барсуков выслушал судью с кроссвордом
Во время оглашения приговора, длившегося три часа, Владимир Барсуков вел себя подчеркнуто спокойно: разгадал по меньшей мере четыре страницы кроссвордов из журнала.
Обновлено в 13:32
Космос
В NASA обнаружили в космосе сверхбыстрый пульсар
Обновлено в 09:29
Политика
Белоусов назвал чушью слухи об участии в деле Baring Vostok
Помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов назвал «полной чушью» слухи о своей причастности к делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 12:25
Политика
Врио губернатора Алексей Текслер прилетел в Челябинск
Обновлено в 01:05
Происшествия
Уралец покончил с собой в СИЗО после отказа родных принять его
Житель Нижнего Тагила покончил с собой в следственном изоляторе после того, как родственники отказались принять его в своей квартире, избранной местом домашнего ареста, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.
Обновлено в 10:55
Спорт
Медведева рассказала о своей роли в истории
Обновлено в 08:33
Происшествия
Пожар у платформы «Лианозово» в Москве потушен
Обновлено в 13:06
Кино
Киту Харингтону потребовалось лечение после смерти Джона Сноу
Обновлено в 06:39
Общество
Семья девочки, написавшей письмо Путину, может переехать
В декабре 2018 года 12-летняя девочка из деревни Томсино Себежского района написала письмо Путину, в котором пожаловалась на жизненные трудности и попросила помочь в покупке мини-трактора.
Обновлено вчера в 04:40
Наука
Названа смертельная опасность горячего чая и кофе
Американские ученые пришли к выводу, что употребление слишком горячего чая или кофе может удвоить риск рака пищевода.
Обновлено в 13:17
Кино
Первый трейлер «Однажды в Голливуде» Тарантино появился в сети
Обновлено в 13:42
Наука
70 согласных и 40 падежей
Например, Петр Услар в конце XIX века сообщал, что старожилы помнят единственный смешанный брак, который вызвал в селении великий скандал.
Обновлено 18 марта в 11:32
Политика
Порошенко обвинил Москву в замедлении развития киевского метро
По словам Порошенко, начавшаяся в 2014 году «российская агрессия» затормозила планы строительства метро.
Обновлено в 02:11
Происшествия
По заявлению Дмитрия Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете
Сама статья УК РФ, по которой было возбуждено уголовное дело, подразумевает наказание в виде штрафа в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до года либо в виде обязательных работ на срок до 240 часов.
Обновлено в 12:52
Экономика
Forbes представил рейтинг самых надежных банков России
Издание Forbes представило рейтинг надежности российских банков, изучив 100 крупнейших кредитных организаций.
Обновлено в 04:15
Политика
Тереза Мэй попросила отсрочить выход Великобритании из ЕС
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила письмо главе ЕС Дональду Туску, в котором попросила отсрочку на три месяца для Brexit, рассказали в британском парламенте.
Обновлено в 09:25
Здоровье
Китай снял карантин с большинства зараженных чумой свиней районов
Заместитель министра сельского хозяйства Китая Юй Канчжэнь сообщил об отмене карантина в 90 процентов районов, где была распространена африканская чума свиней (АЧС).
Обновлено вчера в 20:41
Футбол
РФС запретил «Крыльям» заявлять игроков из-за долга перед Тихоновым
«Крыльям» по итогам заседания запретили регистрировать новых игроков из-за долга перед тренером.
Обновлено в 13:44
Космос
Российская станция на Венере сможет проработать всего 3 часа
Соруководитель двухсторонней научной рабочей группы по проекту «Венера-Д» с российской стороны Людмила Засова заявила, что посадочный аппарат «Венеры-Д» проработает на поверхности Венеры всего 2-3 часа, после чего перестанет исправно функционировать.
Обновлено в 11:21
Происшествия
Водитель сбил бывшую супругу из-за запрета встречаться с дочерью
Обновлено вчера в 10:33
Финансы
Курс доллара: эксперт назвал крайнюю точку укрепления рубля
Курс доллара может опуститься ниже психологической отметки в 63 рубля за единицу американской валюты, говорят эксперты.
Обновлено в 11:43
Политика
Трамп заявил, что не против публикации доклада Мюллера
Президент США Дональд Трамп заявил, что не против публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по "российскому расследованию".
Обновлено в 13:11
Армия и оружие
В Челябинске летчики ЦВО осваивают новые многофункциональные Су-34
В Челябинске летчики Центрального военного округа осваивают новые многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34.
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова побывала на юбилее Бориса Грачевского
Екатерина Стриженова тоже побывала на юбилее Бориса Грачевского, опубликовав фото в Instagram.
Обновлено в 12:30