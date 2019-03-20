Гаджеты

Apple представила новые AirPodsКоммерсантъ 09:55

Американская корпорация Apple через свой онлайн-магазин представила новую модель беспроводных наушников AirPods.
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Apple представила новые AirPods с беспроводной зарядкой

РИА Новости11:05

Apple представила новые AirPods с беспроводной зарядкой

ТАСС10:04

Apple представила обновленные наушники AirPods

РБК09:37

Apple представила новые AirPods

Коммерсантъ09:55

Apple анонсировала новые AirPods с беспроводной зарядкой

News.ru08:53

Apple представила новые AirPods с беспроводной зарядкой

Ведомости09:28

Apple представила новые AirPods

RT на русском11:39
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 13:59, Ашберн
Экономика

Минтруд внес законопроект о пособиях семьям с низким доходом

Владимир Путин предложил выплачивать пособия на первого и второго ребенка семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов с 1 января 2020 года.
Обновлено в 05:15
Происшествия

СМИ раскрыли данные черных ящиков с разбившегося в Индонезии Boeing

Обновлено в 10:59
Происшествия

Владимир Барсуков выслушал судью с кроссвордом

Во время оглашения приговора, длившегося три часа, Владимир Барсуков вел себя подчеркнуто спокойно: разгадал по меньшей мере четыре страницы кроссвордов из журнала.
Обновлено в 13:32
Космос

В NASA обнаружили в космосе сверхбыстрый пульсар

Обновлено в 09:29
Политика

Белоусов назвал чушью слухи об участии в деле Baring Vostok

Помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов назвал «полной чушью» слухи о своей причастности к делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 12:25
Политика

Врио губернатора Алексей Текслер прилетел в Челябинск

Обновлено в 01:05
Происшествия

Уралец покончил с собой в СИЗО после отказа родных принять его

Житель Нижнего Тагила покончил с собой в следственном изоляторе после того, как родственники отказались принять его в своей квартире, избранной местом домашнего ареста, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.
Обновлено в 10:55
Происшествия

На Урале задержаны подозреваемые в убийстве четырех человек

Обновлено в 09:59
Спорт

Медведева рассказала о своей роли в истории

Обновлено в 08:33
Происшествия

Пожар у платформы «Лианозово» в Москве потушен

Обновлено в 13:06
Кино

Киту Харингтону потребовалось лечение после смерти Джона Сноу

Обновлено в 06:39
Общество

Семья девочки, написавшей письмо Путину, может переехать

В декабре 2018 года 12-летняя девочка из деревни Томсино Себежского района написала письмо Путину, в котором пожаловалась на жизненные трудности и попросила помочь в покупке мини-трактора.
Обновлено вчера в 04:40
Наука

Названа смертельная опасность горячего чая и кофе

Американские ученые пришли к выводу, что употребление слишком горячего чая или кофе может удвоить риск рака пищевода.
Обновлено в 13:17
Кино

Первый трейлер «Однажды в Голливуде» Тарантино появился в сети

Обновлено в 13:42
Наука

70 согласных и 40 падежей

Например, Петр Услар в конце XIX века сообщал, что старожилы помнят единственный смешанный брак, который вызвал в селении великий скандал.
Обновлено 18 марта в 11:32
Армия и оружие

Украинские летчики провели полеты боевой авиации над Азовским морем

Обновлено в 09:56
Политика

Порошенко обвинил Москву в замедлении развития киевского метро

По словам Порошенко, начавшаяся в 2014 году «российская агрессия» затормозила планы строительства метро.
Обновлено в 02:11
Единоборства

Диллашоу провалил допинг-тест и добровольно отказался от титула

Обновлено в 09:58
Происшествия

Крупная коммунальная авария в Воронеже оставила два района без воды

Обновлено в 07:06
Происшествия

По заявлению Дмитрия Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете

Сама статья УК РФ, по которой было возбуждено уголовное дело, подразумевает наказание в виде штрафа в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до года либо в виде обязательных работ на срок до 240 часов.
Обновлено в 12:52
Экономика

Forbes представил рейтинг самых надежных банков России

Издание Forbes представило рейтинг надежности российских банков, изучив 100 крупнейших кредитных организаций.
Обновлено в 04:15
Политика

Тереза Мэй попросила отсрочить выход Великобритании из ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила письмо главе ЕС Дональду Туску, в котором попросила отсрочку на три месяца для Brexit, рассказали в британском парламенте.
Обновлено в 09:25
Здоровье

Китай снял карантин с большинства зараженных чумой свиней районов

Заместитель министра сельского хозяйства Китая Юй Канчжэнь сообщил об отмене карантина в 90 процентов районов, где была распространена африканская чума свиней (АЧС).
Обновлено вчера в 20:41
Футбол

РФС запретил «Крыльям» заявлять игроков из-за долга перед Тихоновым

«Крыльям» по итогам заседания запретили регистрировать новых игроков из-за долга перед тренером.
Обновлено в 13:44
Космос

Российская станция на Венере сможет проработать всего 3 часа

Соруководитель двухсторонней научной рабочей группы по проекту «Венера-Д» с российской стороны Людмила Засова заявила, что посадочный аппарат «Венеры-Д» проработает на поверхности Венеры всего 2-3 часа, после чего перестанет исправно функционировать.
Обновлено в 11:21
Происшествия

Водитель сбил бывшую супругу из-за запрета встречаться с дочерью

Обновлено вчера в 10:33
Финансы

Курс доллара: эксперт назвал крайнюю точку укрепления рубля

Курс доллара может опуститься ниже психологической отметки в 63 рубля за единицу американской валюты, говорят эксперты.
Обновлено в 11:43
Политика

Трамп заявил, что не против публикации доклада Мюллера

Президент США Дональд Трамп заявил, что не против публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по "российскому расследованию".
Обновлено в 13:11
Армия и оружие

В Челябинске летчики ЦВО осваивают новые многофункциональные Су-34

В Челябинске летчики Центрального военного округа осваивают новые многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34.
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес

Екатерина Стриженова побывала на юбилее Бориса Грачевского

Екатерина Стриженова тоже побывала на юбилее Бориса Грачевского, опубликовав фото в Instagram.
Обновлено в 12:30
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