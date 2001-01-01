Футбол
Первым официальным матчем после перерыва для команды Юрия Семина должна была стать ответная игра 1/4 финала Кубка России против "Рубина" (первый матч – 1:0 в пользу железнодорожников; предварительная дата второй встречи – 23 февраля).
Спорт-Экспресс08:44
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 09:38, Ашберн
Происшествия
В Шереметьево самолет выкатился за пределы взлетной полосы
Обновлено в 07:22
Космос
Восстановить связь с телескопом «Спектр-Р» пока не удалось
Обновлено в 08:29
Происшествия
В Шереметьево задержали незаконно проникшего на борт самолета мужчину
Обновлено в 06:03
Политика
В Белоруссии выступили за ограничение трансляции российских каналов
Оппозиционная партия «Белорусский народный фронт» (БНФ) призвала власти страны ограничить трансляцию российских телеканалов и заменить их программами собственного производства, а жителей Белоруссии — пользоваться белорусским языком и совершенствовать его.
Обновлено в 07:39
Общество
Суд вернул Золотову иск к Навальному
Люблинский суд Москвы вернул главе Росгвардии Виктору Золотову его иск к Алексею Навальному, поскольку не были устранены нарушения, следует из данных на сайте суда.
Обновлено в 07:43
Армия и оружие
Нетаньяху подтвердил нанесение Израилем ударов по Сирии
Обновлено в 04:47
Общество
Польша построит остров в Калининградском заливе
Польша построит искусственный остров в Калининградском заливе для обеспечения безопасности в регионе, сообщает польское издание Onet, ссылаясь на тендерную документацию правительственных структур.
Обновлено в 06:58
Спорт
Женская сборная России по биатлону выиграла эстафету в Оберхофе
Обновлено в 07:53
Происшествия
Школьник ударом в голову отправил учительницу в больницу
Учительница попыталась разнять драчунов, но получила удар по голове. Педагог была госпитализирована с травмой головы.
Обновлено в 09:16
Политика
МИД удивился нежеланию Японии проводить брифинг после переговоров
Российский МИД удивлен желанием Токио не проводить совместную пресс-конференцию по итогам переговоров, которые должны состояться 14 января в Москве.
Обновлено в 08:30
Происшествия
В Башкирии мужчина застрелил троих человек
В городе Учалы в Башкирии мужчина застрелил троих человек, после чего совершил самоубийство, сообщается на сайте Следственного управления СКР по республике.
Обновлено в 04:16
Политика
Порошенко заявил, что никто не сможет остановить Украину
Президент Украины Петр Порошенко считает, что получение новообразованной церковью томоса на автокефалию укрепило независимость страны.
Обновлено в 07:38
Политика
Возможное избрание Зеленского президентом Украины посчитали опасным
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил, что возможное избрание шоумена Владимира Зеленского на пост президента Украины может нести серьезную опасность для страны.
Обновлено в 01:56
Происшествия
Число жертв взрыва в Париже возросло до четырех
Обновлено в 07:07
Общество
Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больнице
Обновлено вчера в 10:26
Армия и оружие
Захарова прокомментировала покупку Киевом турецких беспилотников
Поставки вооружений киевскому режиму не должны становиться фактором усугубления внутриукраинского кризиса, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщение о покупке Украиной турецких разведывательных беспилотников Bayraktar TB2.
Обновлено в 08:44
Спорт
Александр Поварницын выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка IBU
В польском местечке Душники-Здруй завершилась программа первого дня четвертого этапа биатлонного Кубка IBU.
Обновлено вчера в 08:25
Происшествия
В Барнауле пятилетний мальчик пожаловался на пьяных взрослых в СК
Пятилетний мальчик из Барнаула позвонил на телефонную линию «Ребенок в опасности» и пожаловался на алкогольное опьянение взрослых, которые проживают с ним в одной квартире.
Обновлено в 07:12
Спорт
Российские лыжники завоевали бронзу в спринте на этапе КМ в Германии
Обновлено в 08:07
Авто
Названы лучшие иностранные автомобили 2018 года
Эксперты издания CarsWeek составили рейтинг лучших автомобилей ушедшего 2018 года в разных номинациях.
Обновлено в 09:20
Экономика
В HeadHunter рассказали, кого ждет рост зарплаты в 2019 году
Анализ динамики зарплат в 2018 году показал, что во главе рейтинга профессиональных областей находятся разработчики программного обеспечения.
Обновлено в 08:05
Армия и оружие
ОБСЕ нашла зенитно-ракетный комплекс ВСУ во дворе дома в Донбассе
Обновлено в 09:28
Общество
Роспотребнадзор в ходе проверок изъял из продажи 125 тонн икры
«По результатам проверок изъято 125,6 тонн икры, составлено около 500 протоколов об административных правонарушениях, наложено штрафов на общую сумму более 1,7 млн рублей», — заявили в Роспотребнадзоре.
Обновлено в 04:36
Спорт
Россияне стали вторыми в эстафете на этапе Кубка мира в Латвии
Обновлено в 09:01
Футбол
Футболист Самедов официально переходит в «Крылья Советов»
Футболист Александр Самедов официально переходит из московского «Спартака» в самарские «Крылья Советов».
Обновлено в 09:17
Политика
На западе Украины раскольники захватили храм УПЦ
Обновлено в 08:06
Спорт
Зайцева отреагировала на победу россиянок в эстафете
Обновлено в 08:17
Политика
Посол США пригрозил Германии санкциями из-за «Северного потока — 2»
Американский посол в Германии Ричард Гренелл направил немецким компаниям письма, в которых предупредил их о возможных санкциях, если они будут поддерживать реализацию "Северного потока — 2". Об этом пишет Bild.
Обновлено в 01:52
Спорт
Евгений Плющенко госпитализирован с болями в спине
Напомним, Плющенко в 2013 году на чемпионате Европы в Загребе упал и почувствовал сильные боли в спине.
Обновлено вчера в 15:24
Происшествия
Экипаж «КамАЗ-мастер» дисквалифицирован с ралли «Дакар»
«К большому сожалению, решение организаторов ралли по данному случаю оказалось чрезвычайно жестким: экипаж Каргинова дисквалифицирован с гонки», — сказали в пресс-службе российской команды.
Обновлено вчера в 03:11