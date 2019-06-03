Экономика

Антипинский НПЗ берут в переработкуКоммерсантъ 17:55

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SOCAR создала СП со Сбербанком по загрузке завода Как стало известно "Ъ", азербайджанская SOCAR и Сбербанк создали совместное предприятие для переработки нефти на принадлежащем банку Антипинском НПЗ.
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«Коммерсантъ»: SOCAR и Сбербанк создали предприятие для загрузки Антипинского НПЗ

Ведомости18:56

Антипинский НПЗ берут в переработку

Коммерсантъ17:55
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Международный суд ООН с 3 по 7 июня намерен провести слушания по иску Украины к России в рамках международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.
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Обновлено в 09:24
Армия и оружие

Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке

Военный аэродром T4 в провинции Хомс на северо-западе Сирии подвергся в ночь на понедельник ракетной атаке, об этом сообщает сирийское государственное телевидение.
Обновлено в 17:12
Происшествия

В Подмосковье убили заступившегося за прохожего бойца спецназа

Обновлено в 16:12
Политика

На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что созвал совещание с участием руководства силовых ведомств страны в связи с появлением на YouTube видеоролика о сценарии конфликта с участием Румынии и Украины.
Обновлено в 17:34
Происшествия

Boeing выявила дефектные детали в самолётах 737 MAX и 737 NG

Американская компания Boeing обнаружила в десятках самолётов моделей 737 NG и 737 MAX рельсы отклоняемых предкрылков, которые могли быть произведены не должным образом.
Обновлено в 17:12
Происшествия

Число пострадавших при взрыве в Дзержинске выросло до четырех

Обновлено вчера в 06:46
Экономика

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Минтранс меняет правила субсидий на региональные авиаперевозки Срок контракта с авиакомпаниями на субсидируемых региональных маршрутах может вырасти до трех лет, также могут увеличиться дотации для труднодоступных территорий.
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Общество

Начальника орловской колонии уволят после банкета для заключенных

Ранее издание «Орловские новости» опубликовало видео из исправительной колонии № 2 города Ливны, на котором видно, как заключенные праздную Пасху.
Обновлено в 13:20
Общество

Рестораторы предложили отменить СанПиН для заведений общепита

Федерация рестораторов и отельеров России и общественная организация «Опора России» подготовили и направили в Роспотребнадзор «Концепцию санитарно-эпидемиологического надзора деятельности предприятий ресторанной сферы».
Обновлено в 12:59
Происшествия

AP: 13 человек погибли при взрыве заминированной машины в Сирии

Обновлено в 16:14
Футбол

«Зенит» снова попытается купить Акунью

Питерский клуб пытался приобрести Акунью зимой, но клубы не сошлись в условиях: "сине-бело-голубые" предлагали 16 миллионов евро и 4 миллиона в качестве бонусов, в то время как лиссабонские "львы" требовали 20 миллионов сразу.
Обновлено в 15:39
Авто

Для полиции Словакии закупили Лада Веста SW Кросс

Сообщается, что «Весты» для нужд полиции приобретены у официального дилера АВТОВАЗ, работающего в Словакии.
Обновлено в 16:24
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров трогательно поздравил отца Бедроса с днем рождения

Обновлено в 14:05
Единоборства

Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
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США поставили ультиматум Европе по взаимодействию в сфере обороны

Соединенные Штаты поставили ультиматум европейским странам по поводу политики в оборонной сфере.
Обновлено в 11:06
Происшествия

Заподозренный в убийстве глава Раменского района заранее уволился

Обновлено 31 мая в 14:22
Шоу-бизнес

Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки

Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки Стоит отметить, что пока ни Константин Меладзе, ни его супруга Вера Брежнева никак не прокомментировали слухи об измене продюсера.
Обновлено в 06:17
Политика

Трамп пригрозил вывести компании США из Мексики

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая 2019 г. глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что он из-за проблем с нелегальной миграцией не собирается «драться» с президентом США.
Обновлено в 16:40
Авто

Американцы сделали «Урал» в русском стиле

Обновлено в 05:15
Политика

Бортко подал документы на участие в выборах губернатора Петербурга

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Александр Беглов и еще четыре кандидата на пост губернатора Петербурга подали необходимые документы в городскую избирательную комиссию в субботу, 1 июня.
Обновлено в 07:05
Футбол

Сергей Игнашевич возглавит московское «Торпедо»

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич в ближайшее время может стать новым главным тренером московского "Торпедо".
Обновлено в 10:30
Общество

Минстрой хочет отменить установку счетчиков тепла

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило прекратить обязательную установку счетчиков тепла в новостройках.
Обновлено в 16:21
Происшествия

Причиной гибели испанского футболиста Рейеса стала лопнувшая шина

Обновлено в 17:02
Экономика

Фильтруй мусор: в РФ могут ввести экосбор с производителей сигарет

С заботой об экологии Письмо с предложением взимать экологический сбор с производителей сигарет "Трезвая Россия" направила главе Минприроды Дмитрию Кобылкину и главе Минздрава Веронике Скворцовой 28 мая.
Обновлено в 17:02
Авто

Новый Mercedes-Benz CLA появился у российских дилеров

Российские дилеры Mercedes-Benz получили первые «товарные» экземпляры седана CLA нового поколения.
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Появилось видео сноса бюста Жукову в Харькове

В Сети появилась видеозапись из Харькова, где представители националистических организаций и партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова.
Обновлено в 11:24
Шоу-бизнес

Саша Зверева: «„Подарок смерти“ Анны Седоковой может угрожать онкобольным детям»

Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес

Силой держит. Рудковскую уличили в жестоком обращении с сыном

Продюсера уличили в жестоком обращении с ребенком.
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