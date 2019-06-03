Экономика
Антипинский НПЗ берут в переработкуКоммерсантъ 17:55
SOCAR создала СП со Сбербанком по загрузке завода Как стало известно "Ъ", азербайджанская SOCAR и Сбербанк создали совместное предприятие для переработки нефти на принадлежащем банку Антипинском НПЗ.
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Политика
Суд ООН проведет слушания по иску Украины к России
Международный суд ООН с 3 по 7 июня намерен провести слушания по иску Украины к России в рамках международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.
Обновлено в 18:17
Общество
Около 3,5 тыс. человек приняли участие в митинге КПРФ в Сыктывкаре
Митинг КПРФ, на который пришло не более 3,5 тыс. человек, завершился в Сыктывкаре.
Обновлено в 09:24
Армия и оружие
Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке
Военный аэродром T4 в провинции Хомс на северо-западе Сирии подвергся в ночь на понедельник ракетной атаке, об этом сообщает сирийское государственное телевидение.
Обновлено в 17:12
Политика
На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что созвал совещание с участием руководства силовых ведомств страны в связи с появлением на YouTube видеоролика о сценарии конфликта с участием Румынии и Украины.
Обновлено в 17:34
Происшествия
Boeing выявила дефектные детали в самолётах 737 MAX и 737 NG
Американская компания Boeing обнаружила в десятках самолётов моделей 737 NG и 737 MAX рельсы отклоняемых предкрылков, которые могли быть произведены не должным образом.
Обновлено в 17:12
Происшествия
Число пострадавших при взрыве в Дзержинске выросло до четырех
Обновлено вчера в 06:46
Экономика
Минтранс меняет правила субсидий на региональные авиаперевозки
Минтранс меняет правила субсидий на региональные авиаперевозки Срок контракта с авиакомпаниями на субсидируемых региональных маршрутах может вырасти до трех лет, также могут увеличиться дотации для труднодоступных территорий.
Обновлено в 17:55
Общество
Начальника орловской колонии уволят после банкета для заключенных
Ранее издание «Орловские новости» опубликовало видео из исправительной колонии № 2 города Ливны, на котором видно, как заключенные праздную Пасху.
Обновлено в 13:20
Общество
Рестораторы предложили отменить СанПиН для заведений общепита
Федерация рестораторов и отельеров России и общественная организация «Опора России» подготовили и направили в Роспотребнадзор «Концепцию санитарно-эпидемиологического надзора деятельности предприятий ресторанной сферы».
Обновлено в 12:59
Футбол
«Зенит» снова попытается купить Акунью
Питерский клуб пытался приобрести Акунью зимой, но клубы не сошлись в условиях: "сине-бело-голубые" предлагали 16 миллионов евро и 4 миллиона в качестве бонусов, в то время как лиссабонские "львы" требовали 20 миллионов сразу.
Обновлено в 15:39
Авто
Для полиции Словакии закупили Лада Веста SW Кросс
Сообщается, что «Весты» для нужд полиции приобретены у официального дилера АВТОВАЗ, работающего в Словакии.
Обновлено в 16:24
Единоборства
Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа
Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Политика
США поставили ультиматум Европе по взаимодействию в сфере обороны
Соединенные Штаты поставили ультиматум европейским странам по поводу политики в оборонной сфере.
Обновлено в 11:06
Происшествия
Заподозренный в убийстве глава Раменского района заранее уволился
Обновлено 31 мая в 14:22
Шоу-бизнес
Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки
Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки Стоит отметить, что пока ни Константин Меладзе, ни его супруга Вера Брежнева никак не прокомментировали слухи об измене продюсера.
Обновлено в 06:17
Политика
Трамп пригрозил вывести компании США из Мексики
Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая 2019 г. глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что он из-за проблем с нелегальной миграцией не собирается «драться» с президентом США.
Обновлено в 16:40
Авто
Американцы сделали «Урал» в русском стиле
Обновлено в 05:15
Политика
Бортко подал документы на участие в выборах губернатора Петербурга
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Александр Беглов и еще четыре кандидата на пост губернатора Петербурга подали необходимые документы в городскую избирательную комиссию в субботу, 1 июня.
Обновлено в 07:05
Футбол
Сергей Игнашевич возглавит московское «Торпедо»
Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич в ближайшее время может стать новым главным тренером московского "Торпедо".
Обновлено в 10:30
Общество
Минстрой хочет отменить установку счетчиков тепла
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило прекратить обязательную установку счетчиков тепла в новостройках.
Обновлено в 16:21
Экономика
Фильтруй мусор: в РФ могут ввести экосбор с производителей сигарет
С заботой об экологии Письмо с предложением взимать экологический сбор с производителей сигарет "Трезвая Россия" направила главе Минприроды Дмитрию Кобылкину и главе Минздрава Веронике Скворцовой 28 мая.
Обновлено в 17:02
Авто
Новый Mercedes-Benz CLA появился у российских дилеров
Российские дилеры Mercedes-Benz получили первые «товарные» экземпляры седана CLA нового поколения.
Обновлено в 04:01
Политика
Появилось видео сноса бюста Жукову в Харькове
В Сети появилась видеозапись из Харькова, где представители националистических организаций и партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова.
Обновлено в 11:24
Шоу-бизнес
Саша Зверева: «„Подарок смерти“ Анны Седоковой может угрожать онкобольным детям»
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес
Силой держит. Рудковскую уличили в жестоком обращении с сыном
Продюсера уличили в жестоком обращении с ребенком.
Обновлено вчера в 23:17