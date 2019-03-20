Футбол
Андрей Аршавин стал тренером юношеской команды в Академии «Зенита»Телеканал Санкт-Петербург 09:13
Ранее Аршавин прошел обучение на тренера детских и детско-юношеских команд и получил лицензии тренерских категорий D и C.
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Музыка
Умер гитарист Оззи Осборна Берни Торме
Обновлено вчера в 23:44
Политика
Путин назначил Хорохордина врио главы республики Алтай
Президент России Владимир Путин принял отставку главы Республики Алтай Александра Бердникова и назначил врио главы региона Олега Хорохордина.
Обновлено в 04:36
Общество
Венедиктов утвержден главредом «Эха Москвы» еще на пять лет
«Совет директоров ЗАО "Эхо Москвы" назначил меня главным редактором еще на пять лет»,— рассказал господин Венедиктов.
Обновлено в 13:09
Наука
В Новгороде археологи обнаружили под водой тысячелетний мост
В 2017-м исследователи с помощью эхолотов обнаружили на дне несколько бугров, год назад на дне был вскрыт культурный слой XIV-XVI веков, под которыми нашли опору неизвестного моста.
Обновлено вчера в 09:11
Общество
Средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года
Средняя продолжительность жизни в России в 2018 году составила более 73 лет.
Обновлено в 09:57
Футбол
Погба назвал «Реал» мечтой каждого футболиста
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не скрывает, что восхищается «Реалом» и главным тренером мадридской команды Зинедином Зиданом.
Обновлено в 12:58
Происшествия
В Якутии толпа вышла на улицу после изнасилования местной жительницы
Несколько тысяч жителей Якутска 18 марта вышли на митинг против трудовых мигрантов из Центральной Азии.
Обновлено в 01:00
Футбол
Сауль близок к переходу в «Манчестер Сити»
Как сообщает ESPN, «Манчестер Сити» выиграл борьбу за 24-летнего Сауля у «Барселоны».
Обновлено в 08:33
Общество
Спектакль «Театра.doc» проверят на экстремизм
Обновлено в 09:46
Гаджеты
Apple представила новые AirPods
Обновлено в 09:55
Здоровье
Китай снял карантин с большинства зараженных чумой свиней районов
Заместитель министра сельского хозяйства Китая Юй Канчжэнь сообщил об отмене карантина в 90 процентов районов, где была распространена африканская чума свиней (АЧС).
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
В Москве педофил десять лет держал мальчика в рабстве в коммуналке
В Москве педофил похитил девятилетнего мальчика и в течение десяти лет держал в рабстве. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Обновлено в 12:43
Хоккей
Ассоциация игроков НХЛ назвала лучших нападающих лиги
Ассоциация игроков НХЛ опубликовала результаты голосования за звание лучшего нападающего лиги по версии хоккеистов.
Обновлено в 12:57
Кино
Каренина сбросила Вронского под поезд под песню Бориса Гребенщикова
Сценарист Александр Цыпкин показал трейлер к своему новому фильму "Каренина 2019", созданному по мотивам романа Льва Толстого "Анна Каренина".
Обновлено в 07:07
Экономика
Акции BMW обвалились на фоне заявлений финдиректора
Акции немецкого автопроизводителя Bayerische Motoren Werke (BMW) упали сегодня на 5% в ходе торгов на Франкфуртской фондовой бирже, реагируя на негативные прогнозы от руководства компании.
Обновлено в 09:41
Армия и оружие
Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота
Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.
Обновлено вчера в 07:18
Авто
Компания Renault вывела на тесты полностью электрический Duster
Базирующийся в Румынии бренд Renault (Dacia) вывел на тесты полностью электрический Duster.
Обновлено в 11:51
Общество
Росстат сравнил чувства и тревоги у бедных и богатых россиян
У граждан с высокими и средними доходами чувство одиночества возникает значительно реже: 16,7% россиян с высокими доходами и 23,8% россиян со средними доходами сообщили, что испытывают это чувство.
Обновлено в 00:30
Происшествия
В России увеличилось число жертв авиакатастроф
Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) предоставили данные, согласно которым в прошлом году в авиакатастрофах погибло 128 россиян.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
Пожар у платформы «Лианозово» в Москве потушен
Обновлено в 13:06
Здоровье
В Колумбии родилась девочка с близнецом внутри
Обновлено в 09:55
Общество
Панин признался в ненависти к «грязной и уголовной» России
Обновлено в 12:10
Экономика
Японская Takeda прекратит поставки в Россию трех лекарств
Поставки в Россию трех жизненно важных лекарственных препаратов будут прекращены с апреля нынешнего года – об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) со ссылкой на японскую фармацевтическую компанию Takeda.
Обновлено в 13:23
Политика
ЦИК Украины отказала ОБСЕ в регистрации 24 российских наблюдателей
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины на заседании 20 марта отказала Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в регистрации 24 российских наблюдателей на выборы украинского президента.
Обновлено в 13:02
Происшествия
Крупная коммунальная авария в Воронеже оставила два района без воды
Как сообщало ИА REGNUM, за последние месяцы в Воронеже произошло несколько крупных коммунальных аварий, в том числе в Коминтерновском районе: в декабре 2018 года из-за порыва водовода пришлось временно отменить занятия в школе.
Обновлено в 07:06