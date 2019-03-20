Футбол

Андрей Аршавин стал тренером юношеской команды в Академии «Зенита»Телеканал Санкт-Петербург 09:13

Ранее Аршавин прошел обучение на тренера детских и детско-юношеских команд и получил лицензии тренерских категорий D и C.
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«Зенит» объявил о назначении Аршавина тренером академии клуба

Советский спорт06:40

Аршавин стал тренером юношеской команды в академии «Зенита»

ТАСС06:20

Аршавин вошел в тренерский штаб академии «Зенита»

Sport24.ru06:07

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Sport.ru06:44

Аршавин стал тренером Академии «Зенита»

Радио Зенит05:57

Тренером юношеской команды в академии «Зенита» стал Андрей Аршавин

Петербургский дневник07:44

Аршавин будет тренером в Академии «Зенита»

78.ru07:46
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Пожар у платформы «Лианозово» в Москве потушен

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В Колумбии родилась девочка с близнецом внутри

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Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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