Экономика
Аналитики зафиксировали резкое сокращение рабочей силы в РоссииЭхо Москвы 05:03
Численность рабочей силы в первом квартале этого года сократилась почти на 0,8 миллиона человек по сравнению с тем же периодом прошлого года. Показатель экономически активного населения составил 75 миллионов человек, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные мониторинга РАНХиГС и Института Гайдара.
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с чего всё началось
Предел численности экономически активного населения в России, вероятно, уже пройден Авторы РАНХиГС, анализируя статистическое снижение в первом квартале 2019 года численности рабочей силы в России на 0,8 млн человек, приходят к неутешительному предположению: в 2017–2018 годах число экономически активных граждан в стране достигало пика, как минимум десятилетие роста этого показателя завершилось.Коммерсантъвчера в 18:12
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Предел численности экономически активного населения в России, вероятно, уже пройден
Коммерсантъвчера в 18:12
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