Экономика
Аналитики подсчитали долю среднего класса в Новосибирской областиСиб.фм вчера в 23:15
Составлен рейтинг регионов России по числу представителей среднего класса; Новосибирская область оказалась на 30 месте списка. Специалисты провели исследование и подсчитали долю жителей Новосибирской области, которую можно отнести к среднему классу. Рейтинг появился на сайте издания «РИА Новости».
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Исследование: более четверти всех семей на Сахалине можно отнести к среднему классу
SakhalinMedia.ruвчера в 22:00
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 01:30, Вашингтон
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