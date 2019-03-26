Финансы
Американские высокодоходные облигации и обеспеченные ипотечными кредитами ценные бумаги сохраняют привлекательность для инвесторов - Julius BaerФинмаркет вчера в 10:38
Спред доходности между 3-месячными и 10-летними облигациями Казначейства США, один из важных индикаторов рынка государственных облигаций, ушел в отрицательную зону впервые с августа 2007 года, отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 07:11, Ашберн
Наука
Учёные: беспроводные наушники могут привести к раку мозга
Беспроводные наушники могут увеличить риск заболеть раком мозга.
Обновлено вчера в 06:07
Происшествия
В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ
В квартире на севере Москвы нашли мертвым генерал-майора ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Боевая машина десанта столкнулась с внедорожником в Туле
Боевая машина десанта столкнулась с автомобилем Land Rover вечером в понедельник в Зареченском районе Тулы.
Обновлено в 06:34
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница решила отказать министру
Уволенная из-за фото в купальнике барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова решила не возвращаться на работу в общеобразовательную школу даже после предложения подыскать для нее «достойные вакансии».
Обновлено в 05:54
Происшествия
Судебное заседание по делу Кокорина и Мамаева назначено на 3 апреля
На 3 апреля назначено предварительное судебное заседание по уголовному делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 05:51
Политика
Власти Венесуэлы заявили о новой атаке на систему электроснабжения
Власти Венесуэлы заявили о новой атаке на систему электроснабжения страны, которая произошла в понедельник.
Обновлено в 04:32
Музыка
СМИ сообщили о возможной отмене «Евровидения-2019»
Международный песенный конкурс "Евровидение-2019", который должен пройти в Израиле, находится под угрозой срыва, утверждают СМИ.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Неизвестные похитили возле Кремля кабель правительственной связи
В центре Москвы неизвестные лица совершили хищение кабеля правительственной связи, сообщает 26 марта «Московский комсомолец» со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 04:24
Энергетика
Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ
Украина предложила странам ЕС арендовать треть ее газохранилищ. Об этом сообщается на сайте компании "Укртрансгаз".
Обновлено вчера в 14:07
Энергетика
В ФАС заявили, что запасы бензина выросли с прошлого года на 10%
Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин заявил, что запасы бензина в России выросли по сравнению с прошлым годом на 10%, запасы дизельного топлива — на 30%.
Обновлено в 06:08
Экономика
Оптовые цены на муку выросли за год более чем на 50%
Оптовые цены на муку в России за последний год выросли более чем на 50%, свидетельствуют данные аналитической компании «ПроЗерно».
Обновлено в 02:00
Наука
Роботы научили рыб и пчел общаться
Обновлено 23 марта в 07:09
Экономика
Суд признал банкротом экс-владельца «СУ-155» Михаила Балакина
Суд включил долг перед "АлмазИнвестом" в размере более 2,4 млрд рублей в реестр требований кредиторов М.Балакина.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие
Разведка США надеется, что «Посейдоны» не скоро поступят в армию РФ
Атомные подводные беспилотные аппараты «Посейдон» смогут поступить в армию России на вооружение не раньше 2027 года.
Обновлено вчера в 22:18
Экономика
Медведев пообещал не повышать налоги в ближайшие шесть лет
Внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к увеличению фискальной нагрузки, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на расширенной коллегии Минфина.
Обновлено в 06:45
Общество
«Яндекс» запустил сервис доставки продуктов «Яндекс.Шеф»
«Яндекс» запустил сервис «Яндекс.Шеф» на базе сервиса доставки продуктов «Партия Еды», сообщила пресс-служба интернет-компании.
Обновлено в 05:34
Политика
Испытания нового крыла МС-21 завершились
Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о завершении испытаний нового крыла для самолета МС-21. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:44
Происшествия
Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян
Обновлено в 06:48
Армия и оружие
Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео
В Сети появилось видео полета единственного в своем роде самолета ВМФ России.
Обновлено в 04:11
Политика
Савченко выступила с обращением к украинцам
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко высказалась по поводу тех кандидатов в президенты страны, за которых украинцам не нужно голосовать.
Обновлено в 04:27
Политика
Канада не признала право Израиля на контроль над Голанскими высотами
Канада не признает право Израиля на постоянный контроль над Голанскими высотами, говорится в заявлении, опубликованном на сайте канадского МИД.
Обновлено вчера в 17:22
Политика
США не допустят вмешательства «враждебных держав» в дела Венесуэлы
Советник президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил о том, что США не допустят вмешательства "враждебных держав" в дела Венесуэлы.
Обновлено в 05:05
Экономика
«Суверенный рунет» подорожал до 30 млрд рублей
В дополнительное финансирование федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика» включено около 30 млрд руб. на исполнение законопроекта о «суверенном рунете».
Обновлено в 04:05
Политика
Депутат Европарламента назвал требования Прибалтики к России смешными
Депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин поделился мнением о требованиях Прибалтики к России возместить ущерб от "советской оккупации".
Обновлено в 04:20
Хоккей
Объявлены три звезды игрового дня в НХЛ
Форвард "Торонто Мэйпл Лифс" Джон Таварес признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:34
Футбол
«Дзюба смешнее Балотелли». Маркизио рассказал о жизни в России в интервью Туктамышевой
Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио в рамках программы «Туктамышева+» на канале петербургского клуба в YouTube рассказал о самых ценных футболках из своей личной коллекции, о жизни в России, а также продемонстрировал знание русских слов.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Группа подростков в Петербурге напала на супермаркет
Группа молодых людей, в возрасте от 15 до 19 лет, ограбила магазин «Пятерочка» в центре города. Десять участников налёта задержаны.
Обновлено в 02:59
Происшествия
В Петербурге ребенок провалился под лед Невы и погиб
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, напротив дома № 131 по проспекту Обуховской обороны под лед Невы провалился ребенок.
Обновлено вчера в 11:19
Армия и оружие
Корабли ТОФ уничтожили подлодку «противника» в Японском море
Экипажи больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов» Тихоокеанского флота уничтожили подлодку «противника» в Японском море с помощью всего имеющегося на их борту противолодочного вооружения: торпед и глубинных бомб.
Обновлено вчера в 22:00