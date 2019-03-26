Американские высокодоходные облигации и обеспеченные ипотечными кредитами ценные бумаги сохраняют привлекательность для инвесторов - Julius BaerФинмаркет вчера в 10:38

Спред доходности между 3-месячными и 10-летними облигациями Казначейства США, один из важных индикаторов рынка государственных облигаций, ушел в отрицательную зону впервые с августа 2007 года, отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах.

Американские высокодоходные облигации и обеспеченные ипотечными кредитами ценные бумаги сохраняют привлекательность для инвесторов - Julius Baer

Происшествия В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ В квартире на севере Москвы нашли мертвым генерал-майора ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Происшествия Боевая машина десанта столкнулась с внедорожником в Туле Боевая машина десанта столкнулась с автомобилем Land Rover вечером в понедельник в Зареченском районе Тулы.

Общество Уволенная из-за фото в купальнике учительница решила отказать министру Уволенная из-за фото в купальнике барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова решила не возвращаться на работу в общеобразовательную школу даже после предложения подыскать для нее «достойные вакансии».

Происшествия Судебное заседание по делу Кокорина и Мамаева назначено на 3 апреля На 3 апреля назначено предварительное судебное заседание по уголовному делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Политика Власти Венесуэлы заявили о новой атаке на систему электроснабжения Власти Венесуэлы заявили о новой атаке на систему электроснабжения страны, которая произошла в понедельник.

Музыка СМИ сообщили о возможной отмене «Евровидения-2019» Международный песенный конкурс "Евровидение-2019", который должен пройти в Израиле, находится под угрозой срыва, утверждают СМИ.

Происшествия Неизвестные похитили возле Кремля кабель правительственной связи В центре Москвы неизвестные лица совершили хищение кабеля правительственной связи, сообщает 26 марта «Московский комсомолец» со ссылкой на собственные источники.

Энергетика Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ Украина предложила странам ЕС арендовать треть ее газохранилищ. Об этом сообщается на сайте компании "Укртрансгаз".

Энергетика В ФАС заявили, что запасы бензина выросли с прошлого года на 10% Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин заявил, что запасы бензина в России выросли по сравнению с прошлым годом на 10%, запасы дизельного топлива — на 30%.

Экономика Оптовые цены на муку выросли за год более чем на 50% Оптовые цены на муку в России за последний год выросли более чем на 50%, свидетельствуют данные аналитической компании «ПроЗерно».

Экономика Суд признал банкротом экс-владельца «СУ-155» Михаила Балакина Суд включил долг перед "АлмазИнвестом" в размере более 2,4 млрд рублей в реестр требований кредиторов М.Балакина.

Экономика Медведев пообещал не повышать налоги в ближайшие шесть лет Внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к увеличению фискальной нагрузки, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на расширенной коллегии Минфина.

Общество «Яндекс» запустил сервис доставки продуктов «Яндекс.Шеф» «Яндекс» запустил сервис «Яндекс.Шеф» на базе сервиса доставки продуктов «Партия Еды», сообщила пресс-служба интернет-компании.

Политика Испытания нового крыла МС-21 завершились Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о завершении испытаний нового крыла для самолета МС-21. Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео В Сети появилось видео полета единственного в своем роде самолета ВМФ России.

Политика Савченко выступила с обращением к украинцам Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко высказалась по поводу тех кандидатов в президенты страны, за которых украинцам не нужно голосовать.

Политика Канада не признала право Израиля на контроль над Голанскими высотами Канада не признает право Израиля на постоянный контроль над Голанскими высотами, говорится в заявлении, опубликованном на сайте канадского МИД.

Политика США не допустят вмешательства «враждебных держав» в дела Венесуэлы Советник президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил о том, что США не допустят вмешательства "враждебных держав" в дела Венесуэлы.

Экономика «Суверенный рунет» подорожал до 30 млрд рублей В дополнительное финансирование федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика» включено около 30 млрд руб. на исполнение законопроекта о «суверенном рунете».

Политика Депутат Европарламента назвал требования Прибалтики к России смешными Депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин поделился мнением о требованиях Прибалтики к России возместить ущерб от "советской оккупации".

Хоккей Объявлены три звезды игрового дня в НХЛ Форвард "Торонто Мэйпл Лифс" Джон Таварес признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает "Советский спорт".

Футбол «Дзюба смешнее Балотелли». Маркизио рассказал о жизни в России в интервью Туктамышевой Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио в рамках программы «Туктамышева+» на канале петербургского клуба в YouTube рассказал о самых ценных футболках из своей личной коллекции, о жизни в России, а также продемонстрировал знание русских слов.

Происшествия Группа подростков в Петербурге напала на супермаркет Группа молодых людей, в возрасте от 15 до 19 лет, ограбила магазин «Пятерочка» в центре города. Десять участников налёта задержаны.

Происшествия В Петербурге ребенок провалился под лед Невы и погиб Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, напротив дома № 131 по проспекту Обуховской обороны под лед Невы провалился ребенок.