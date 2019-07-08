Финансы
Американские фондовые индексы снижаются в начале торговФинмаркет 05 июля в 10:22
Трейдеры негативно отреагировали на статданные по рынку труда США, оказавшиеся более сильными, чем ожидалось, поскольку сигналы устойчивого роста занятости, по их мнению, сокращают вероятность скорого снижения базовой ставки Федеральной резервной системой (ФРС).
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