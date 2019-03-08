Энергетика

Американская ConocoPhillips отсудила у Венесуэлы $8 млрдРБК 16:40

В прошлом году ConocoPhillips отсудила у Венесуэлы через арбитраж при Международной торговой палате около $2 млрд за эти активы.
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Американская ConocoPhillips отсудила у Венесуэлы $8 млрд

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Коммерсантъ15:48

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АБН15:18

ВБ постановил взыскать с Венесуэлы $8 млрд

Газета.Ru12:46
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Армия САР атаковала позиции «ан-Нусры» в Идлибе

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Массовые протесты проходят в столице Алжира

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Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации США сообщило, что министр ВВС США Хезер Уилсон намерена уйти в отставку.
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