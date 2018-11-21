Футбол

Аленичев: Пришлось поговорить с игроками на повышенных тонах
Нева Спорт
10:40

Динамо — Енисей
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арена Химки»
3′
Михаил Комков
6′
Раде Дугалич
Петр Занев
Роман Евгеньев
25′
Абдул Азиз Тетте
37′
45′+3′
Петр Занев
Роман Евгеньев
Владимир Рыков
46′
Кирилл Панченко
Алексей Козлов
46′
46′
Артур Саркисов
Азим Фатуллаев
Жоаозиньо
53′
55′
Дмитрий Ятченко
Мигел Филипе Кардозу
70′
Жоаозиньо
Федор Черных
77′
78′
Александр Кутьин
Марко Обрадович
Григорий Морозов
87′
Григорий Морозов
89′
90′+1′
Марко Обрадович
В перерыве тренер был вынужден поговорить со своими подопечными на повышенных тонах, чтобы команда начала демонстрировать более качественную игру.
Нева Спорт10:40
Дмитрий Аленичев
Ребята играли так, как планировали. Это заслуга сумасшедшей самоотдачи и качественного второго тайма, который мы провели. Не смотря на трудности соперника, мы сегодня заслуженно обыграли сильную команду.
— Дмитрий Аленичев, футболистТАСС 08:58

Подробнее о событии

Дмитрий Аленичев: В перерыве пришлось поговорить с футболистами немного на повышенных тонах

Советский спорт10:25

Аленичев: в перерыве игры с «Динамо» поговорили на повышенных тонах

РИА Новости09:00

Аленичев: в перерыве пришлось поговорить на повышенных тонах с игроками «Енисея»

Чемпионат08:24

Дмитрий Аленичев: «Разговор с руководством состоится на следующей неделе»

Спорт-Экспресс08:32

Дмитрий Аленичев: «Планирую ли я работать во втором круге? Конечно»

Sportbox.RU06:03

Дмитрий Аленичев: «Планирую ли я работать во втором круге? Конечно»

Матч ТВ06:03

«Динамо» — «Енисей» — 1:2. Видеообзор первой с августа победы команды Аленичева

Sport24.ru09:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 12:19, Ашберн
Футбол

«Енисей» обыграл «Динамо» в матче РПЛ

Обновлено в 11:16
Футбол

«Боруссия» обыграла «Майнц» в матче Бундеслиги

Дортмундская "Боруссия" обыграла "Майнц" в матче 12-го тура чемпионата Германии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:54
Футбол

«Реал» потерпел разгромное поражение от «Эйбара» в Примере

Мадридский «Реал» на выезде крупно проиграл «Эйбару» в матче 13-го тура испанской Примеры.
Обновлено в 11:30
Футбол

МЮ не смог обыграть «Кристал Пэлас»

В рамках 13-го тура АПЛ МЮ дома не смог переиграть гостей из Лондона.
Обновлено в 12:13
Футбол

«Рома» проиграла «Удинезе» при подавляющем преимуществе

"Рома" неудачно провела выездной матч 13-го тура Серии А против "Удинезе", который в этом сезоне борется за выживание.
Обновлено в 12:11
Футбол

«Тамбов» обыграл «СКА-Хабаровск» и вышел на первое место в ФНЛ

"Тамбов" нанес поражение клубу "СКА-Хабаровск" в матче 24-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и возглавил турнирную таблицу.
Обновлено в 12:09
Футбол

Дмитрий Кириченко: «Удаление и пенальти повлияли на игру „Уфы“»

Исполняющий обязанности главного тренера "Уфы" Дмитрий Кириченко после матча 15-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" (0:1) заявил, что на игру повлияло удаление.
Обновлено в 11:38
Футбол

Софьян Ханни: Новый тренер знает, чего хочет

Новый тренер с первого дня объясняет, какой игры он хочет от Спартака.
Обновлено в 11:39
Футбол

«Ротор» отправил Евдокимова в отставку с поста главного тренера

Роберт Евдокимов покинул пост главного тренера волгоградского «Ротора». Об этом сообщает официальный "твиттер" клуба.
Обновлено в 12:03
Футбол

Обляков порадовался первому голевому пасу за ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков заявил, что очень рад своему первому результативному пасу за «армейцев».
Обновлено в 11:30
Футбол

Хеведес сможет помочь «Локомотиву» в матче с «Галатасараем»

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес сможет принять участие в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая».
Обновлено в 11:07
Футбол

Моуринью знает, кто критикует де Хеа

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением, кто причастен к критике голкипера «красных дьяволов» Давида де Хеа.
Обновлено в 09:17
Футбол

Маццарри приостановил работу с «Торино»

Главный тренер "Торино" Вальтер Маццарри временно приостановил работу с командой, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 11:59
Футбол

Дрогба считает, что может стать хорошим тренером

Обновлено в 10:08
Футбол

Глушаков и Ещенко хотят стать тренерами

Обновлено в 11:18
ещё по теме
Дмитрий Анатольевич Аленичев
Футболист
Советский и российский футболист, полузащитник, тренер. Заслуженный мастер спорта России. Первый российский футболист, ставший победителем двух самых престижных футбольных еврокубковых турниров: Кубка УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА, причём в обоих финалах Аленичев забивал по голу.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное