Футбол
Аленичев: Пришлось поговорить с игроками на повышенных тонах
Аленичев: Пришлось поговорить с игроками на повышенных тонахНева Спорт10:40
|3′
Михаил Комков
|6′
Раде Дугалич
Петр Занев
Роман Евгеньев
|25′
Абдул Азиз Тетте
|37′
|45′+3′
Петр Занев
Роман Евгеньев
Владимир Рыков
|46′
Кирилл Панченко
Алексей Козлов
|46′
|46′
Артур Саркисов
Азим Фатуллаев
Жоаозиньо
|53′
|55′
Дмитрий Ятченко
Мигел Филипе Кардозу
|70′
Жоаозиньо
Федор Черных
|77′
|78′
Александр Кутьин
Марко Обрадович
Григорий Морозов
|87′
Григорий Морозов
|89′
|90′+1′
Марко Обрадович
Динамо
Расстановка 4‑3‑3
1
Шунин
23
Соснин
3
Хольмен
4
Рыков
2
Морозов
9
Кардозу
5
Тетте
10
Черных
48
Луценко
25
Козлов
7
Марков
55
Юрченко
3
Ятченко
33
Занев
2
Кичин
63
Гаджибеков
8
Огуде
7
Зотов
5
Комолов
15
Фатуллаев
91
Обрадович
10
Комков
Енисей
Расстановка 4‑3‑3
В перерыве тренер был вынужден поговорить со своими подопечными на повышенных тонах, чтобы команда начала демонстрировать более качественную игру.
Нева Спорт10:40
Ребята играли так, как планировали. Это заслуга сумасшедшей самоотдачи и качественного второго тайма, который мы провели. Не смотря на трудности соперника, мы сегодня заслуженно обыграли сильную команду.
— Дмитрий Аленичев, футболистТАСС 08:58
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